Interview Onze analist is héél scherp: "Als Doku en De Bruyne uit vorm zijn, worden we een anonieme ploeg"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit le SoFi Stadium
| Reageer
Onze analist is héél scherp: "Als Doku en De Bruyne uit vorm zijn, worden we een anonieme ploeg"
Foto: AI generated

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

België is opnieuw door de mand gevallen tegen Iran. Een situatie die stilaan zorgwekkend begint te worden, en die Bertrand Crasson voor ons heeft geanalyseerd.

Tijdens dit WK 2026 kan Voetbalkrant.com rekenen op de analyses van zijn speciale Rode Duivels-consultant Bertrand Crasson. En nadat hij al een nietsontziende mening had gegeven na België-Egypte, was de voormalige Duivel (26 interlands) uiteraard opnieuw erg teleurgesteld. "Heel teleurgesteld, ja, ook over de kwaliteit die de Duivels brachten", begint hij.

"En bovendien tegen een Iraans team dat ik erg zwak vond. Er was nog een nipt afgekeurd doelpunt en twee bepalende reddingen van Courtois. We hebben dus afgezien tegen een zwakke tegenstander en hebben helemaal niets gebracht", vindt Crasson, die weigert de prestatie van Romelu Lukaku, verrassend basisspeler, te bekritiseren.

"Het is gemakkelijk om op hem te schieten, te zeggen dat hij niet klaar was... Hij zorgde al voor de gelijkmaker tegen Egypte. Wie in de ploeg van vandaag kan beweren dat hij een goede match speelde?", vraagt onze analist zich af. Het antwoord, naast Courtois – man van de match aan Belgische zijde – is... Maxim De Cuyper. Crasson had na Egypte al aangegeven dat hij De Cuyper wou zien starten.

"Ik had hem als basisspeler aangekondigd. Hij was ongelooflijk, met twee à drie grote kansen... Dat is toch zorgwekkend voor België. Het is de linksachter die de beste scoringskansen krijgt", benadrukt hij. "Maar je kunt hem niets verwijten. Het probleem zit niet bij hem, het ligt elders."

Is het WK van Nathan Ngoy voorbij?

Het keerpunt in de match was de rode kaart voor Nathan Ngoy. "Heel jammer, die fout, want hij was net bezig zich te bevestigen in deze ploeg", betreurt Bertrand Crasson. "Dat kan een vlek op zijn carrière worden, want ik vrees dat zijn WK nu wel eens voorbij kan zijn. We mogen hem niet afmaken, hij heeft een grote toekomst."

Lees ook... Pijnlijk cijfer legt grootste probleem van Rode Duivels bloot

Ngoy Nathan
© photonews

Wie vervangt Ngoy tegen Nieuw-Zeeland? "Arthur Theate... of Amadou Onana, die ik beter vind in de verdediging dan op het middenveld. Hij zou veel fysieke kracht en impact brengen," vindt onze analist. Nu moet er vooral een... offensieve oplossing komen, want deze ploeg scoort moeilijk op grote toernooien.

Te afhankelijk van Doku

"Ik had het al gezegd: als Jeremy Doku er niet bij is, gebeurt er weinig. We zijn heel afhankelijk van hem. De Bruyne slaagt er bovendien niet meer in zijn niveau op te krikken zoals een tijd geleden. Van Youri Tielemans verwachtte ik ook meer schoten; dat is toch een van zijn kwaliteiten en hij verviel in het euvel van alleen maar korte zijwaartse passjes," ergert Crasson zich. "In het algemeen waren er zo goed als geen schoten van ver."

Er moet dus gewonnen worden van Nieuw-Zeeland om een nieuw, bijzonder pijnlijk fiasco te vermijden. "Deze ploeg verliest een beetje de pedalen op grote momenten. Maar de spelers die we hebben, zijn wie ze zijn. Het enige vraagteken is misschien Fernandez-Pardo, die iets anders zou kunnen brengen. Voor de rest: als De Bruyne en Doku er niet zijn of niet in vorm zijn, wordt deze ploeg anoniem. Dat is het meest zorgwekkende," besluit onze analist.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Iran

Meer nieuws

Pijnlijk cijfer legt grootste probleem van Rode Duivels bloot

Pijnlijk cijfer legt grootste probleem van Rode Duivels bloot

08:20
1
Toby Alderweireld windt er geen doekjes om na nieuwe misstap van België

Toby Alderweireld windt er geen doekjes om na nieuwe misstap van België

07:50
1
Garcia uiterlijk héél rustig: "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland, we zullen winnen van Nieuw-Zeeland" Reactie

Garcia uiterlijk héél rustig: "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland, we zullen winnen van Nieuw-Zeeland"

07:40
3
Courtois man van de match, zoals te vaak: onze punten voor de Rode Duivels tegen Iran

Courtois man van de match, zoals te vaak: onze punten voor de Rode Duivels tegen Iran

07:20
5
Wat moet België nu doen? Dit zijn alle scenario's voor de Rode Duivels richting Nieuw-Zeeland

Wat moet België nu doen? Dit zijn alle scenario's voor de Rode Duivels richting Nieuw-Zeeland

07:00
5
Romelu Lukaku geeft opvallende update over zijn fitheid en zijn basisplaats Reactie

Romelu Lukaku geeft opvallende update over zijn fitheid en zijn basisplaats

06:00
4
Enige Duivel op topniveau legt uit wat er fout liep: "Hun doelman speelde de match van zijn leven" Reactie

Enige Duivel op topniveau legt uit wat er fout liep: "Hun doelman speelde de match van zijn leven"

23:57
6
📷 Amerikanen storten zich op valse Belgische shirts rond het stadion

📷 Amerikanen storten zich op valse Belgische shirts rond het stadion

06:20
Rode Duivels hebben zelfs schitterende Courtois nodig om punt te pakken tegen Iran: vernedering dreigt

Rode Duivels hebben zelfs schitterende Courtois nodig om punt te pakken tegen Iran: vernedering dreigt

23:00
Alderweireld twijfelt over keuze van Garcia: "Je hebt twee kanten aan het verhaal"

Alderweireld twijfelt over keuze van Garcia: "Je hebt twee kanten aan het verhaal"

21:30
5
We zagen hem nog nooit zo zenuwachtig... Bondscoach Rudi Garcia voelt de druk en legt uit... Analyse

We zagen hem nog nooit zo zenuwachtig... Bondscoach Rudi Garcia voelt de druk en legt uit...

01:28
3
Anderlecht-target is vrij en zou zomaar de nieuwe coach van paars-wit kunnen worden

Anderlecht-target is vrij en zou zomaar de nieuwe coach van paars-wit kunnen worden

08:00
Dubbel slecht nieuws voor België: Rode Duivels zien groep volledig kantelen

Dubbel slecht nieuws voor België: Rode Duivels zien groep volledig kantelen

07:15
Domper voor Duitsland: Mogelijks einde WK voor sterkhouder

Domper voor Duitsland: Mogelijks einde WK voor sterkhouder

21:45
Union heeft opnieuw transfer op het oog om defensie te versterken

Union heeft opnieuw transfer op het oog om defensie te versterken

22:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Khalaili - Cuypers - Mazure-Hanus - Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Khalaili - Cuypers - Mazure-Hanus - Faes

21:15
Sterkhouder van Union lijkt voor monsterbedrag op weg naar uitgang

Sterkhouder van Union lijkt voor monsterbedrag op weg naar uitgang

21:15
2
WK-LIVE 22/6

WK-LIVE 22/6

00:00
Simon Mignolet heeft vertrouwen in België-Iran: "Ik hoop op een 3-0 overwinning"

Simon Mignolet heeft vertrouwen in België-Iran: "Ik hoop op een 3-0 overwinning"

20:45
Hier moet het straks gebeuren! Rode Duivels spelen in duurste stadion ter wereld

Hier moet het straks gebeuren! Rode Duivels spelen in duurste stadion ter wereld

18:50
Dit is dé kans om Trossard, Vanaken én De Bruyne te laten spelen Analyse

Dit is dé kans om Trossard, Vanaken én De Bruyne te laten spelen

18:30
Jérémy Doku geraakt door de controverse: zijn entourage doorbreekt de stilte

Jérémy Doku geraakt door de controverse: zijn entourage doorbreekt de stilte

18:00
7
🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst, Noorse speler papa op afstand

🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst, Noorse speler papa op afstand

18:27
1
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"

14:00
De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

17:20
13
Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels

Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels

11:30
2
Clarence Seedorf gelooft in Nederlands succes op het WK: "Dit team kan het WK winnen"

Clarence Seedorf gelooft in Nederlands succes op het WK: "Dit team kan het WK winnen"

19:30
1
Terugkeer naar Europa? Europa League-club heeft Hugo Cuypers op het oog

Terugkeer naar Europa? Europa League-club heeft Hugo Cuypers op het oog

20:15
Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal

Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal

11:00
Anderlecht was concreter: hoe Giulian Biancone had kunnen tekenen bij... Standard

Anderlecht was concreter: hoe Giulian Biancone had kunnen tekenen bij... Standard

19:45
Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"

Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"

09:30
5
Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders

Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders

09:00
17
'Standard dichtbij nieuwe stevige slag'

'Standard dichtbij nieuwe stevige slag'

16:40
Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran

Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran

21/06
10
DONE DEAL: Club Brugge deelt slag uit aan Genk, Antwerp en Anderlecht

DONE DEAL: Club Brugge deelt slag uit aan Genk, Antwerp en Anderlecht

16:00
2
Nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat en wil Europa in

Nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat en wil Europa in

15:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 2
Tsjechië Tsjechië 1-1 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zwitserland Zwitserland 4-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-3 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 19:00 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 23:00 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 23/06 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
Portugal Portugal 23/06 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 24/06 DR Congo DR Congo

Nieuwste reacties

Svédél Svédél over Courtois man van de match, zoals te vaak: onze punten voor de Rode Duivels tegen Iran Panzer Panzer over Wat moet België nu doen? Dit zijn alle scenario's voor de Rode Duivels richting Nieuw-Zeeland Artevelde Artevelde over Alderweireld twijfelt over keuze van Garcia: "Je hebt twee kanten aan het verhaal" Stigo12 Stigo12 over Pijnlijk cijfer legt grootste probleem van Rode Duivels bloot Karnaval Karnaval over Toby Alderweireld windt er geen doekjes om na nieuwe misstap van België cartman_96 cartman_96 over Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer" ontleder ontleder ontleder ontleder over Garcia uiterlijk héél rustig: "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland, we zullen winnen van Nieuw-Zeeland" Goro Goro over Enige Duivel op topniveau legt uit wat er fout liep: "Hun doelman speelde de match van zijn leven" Dirk ie Dirk ie over Romelu Lukaku geeft opvallende update over zijn fitheid en zijn basisplaats pief pief over België - Iran: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved