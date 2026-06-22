Onze analist is héél scherp: "Als Doku en De Bruyne uit vorm zijn, worden we een anonieme ploeg"

België is opnieuw door de mand gevallen tegen Iran. Een situatie die stilaan zorgwekkend begint te worden, en die Bertrand Crasson voor ons heeft geanalyseerd.

Tijdens dit WK 2026 kan Voetbalkrant.com rekenen op de analyses van zijn speciale Rode Duivels-consultant Bertrand Crasson. En nadat hij al een nietsontziende mening had gegeven na België-Egypte, was de voormalige Duivel (26 interlands) uiteraard opnieuw erg teleurgesteld. "Heel teleurgesteld, ja, ook over de kwaliteit die de Duivels brachten", begint hij.

"En bovendien tegen een Iraans team dat ik erg zwak vond. Er was nog een nipt afgekeurd doelpunt en twee bepalende reddingen van Courtois. We hebben dus afgezien tegen een zwakke tegenstander en hebben helemaal niets gebracht", vindt Crasson, die weigert de prestatie van Romelu Lukaku, verrassend basisspeler, te bekritiseren.

"Het is gemakkelijk om op hem te schieten, te zeggen dat hij niet klaar was... Hij zorgde al voor de gelijkmaker tegen Egypte. Wie in de ploeg van vandaag kan beweren dat hij een goede match speelde?", vraagt onze analist zich af. Het antwoord, naast Courtois – man van de match aan Belgische zijde – is... Maxim De Cuyper. Crasson had na Egypte al aangegeven dat hij De Cuyper wou zien starten.

"Ik had hem als basisspeler aangekondigd. Hij was ongelooflijk, met twee à drie grote kansen... Dat is toch zorgwekkend voor België. Het is de linksachter die de beste scoringskansen krijgt", benadrukt hij. "Maar je kunt hem niets verwijten. Het probleem zit niet bij hem, het ligt elders."

Is het WK van Nathan Ngoy voorbij?

Het keerpunt in de match was de rode kaart voor Nathan Ngoy. "Heel jammer, die fout, want hij was net bezig zich te bevestigen in deze ploeg", betreurt Bertrand Crasson. "Dat kan een vlek op zijn carrière worden, want ik vrees dat zijn WK nu wel eens voorbij kan zijn. We mogen hem niet afmaken, hij heeft een grote toekomst."



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Wie vervangt Ngoy tegen Nieuw-Zeeland? "Arthur Theate... of Amadou Onana, die ik beter vind in de verdediging dan op het middenveld. Hij zou veel fysieke kracht en impact brengen," vindt onze analist. Nu moet er vooral een... offensieve oplossing komen, want deze ploeg scoort moeilijk op grote toernooien.

Te afhankelijk van Doku

"Ik had het al gezegd: als Jeremy Doku er niet bij is, gebeurt er weinig. We zijn heel afhankelijk van hem. De Bruyne slaagt er bovendien niet meer in zijn niveau op te krikken zoals een tijd geleden. Van Youri Tielemans verwachtte ik ook meer schoten; dat is toch een van zijn kwaliteiten en hij verviel in het euvel van alleen maar korte zijwaartse passjes," ergert Crasson zich. "In het algemeen waren er zo goed als geen schoten van ver."

Er moet dus gewonnen worden van Nieuw-Zeeland om een nieuw, bijzonder pijnlijk fiasco te vermijden. "Deze ploeg verliest een beetje de pedalen op grote momenten. Maar de spelers die we hebben, zijn wie ze zijn. Het enige vraagteken is misschien Fernandez-Pardo, die iets anders zou kunnen brengen. Voor de rest: als De Bruyne en Doku er niet zijn of niet in vorm zijn, wordt deze ploeg anoniem. Dat is het meest zorgwekkende," besluit onze analist.