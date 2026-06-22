Radja Nainggolan opnieuw in nauwe schoentjes na verkeersincident

Radja Nainggolan komt opnieuw in het nieuws door een verkeersincident. De ex-Rode Duivel zou ondanks een rijverbod toch achter het stuur zijn gekropen en kwam daarbij bijna in botsing met een anonieme politieauto. Het incident zou verder onderzocht worden.

Nainggolan opnieuw in opspraak door een verkeersincident

Radja Nainggolan is opnieuw in opspraak gekomen door een verkeersincident. De 38-jarige ex-Rode Duivel zou zaterdagavond achter het stuur zijn gekropen, hoewel hij momenteel een rijverbod heeft. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

Het incident vond plaats op het grondgebied van politiezone ZARA, die actief is in Zandhoven en Ranst. Nainggolan zou daar een rood verkeerslicht hebben genegeerd. Daarbij kwam het bijna tot een aanrijding met een anoniem politievoertuig, dat hij nog net kon ontwijken. De feiten worden verder onderzocht.

Volgens GvA legde Nainggolan wel een negatieve ademtest af. Van rijden onder invloed zou in dit geval dus geen sprake zijn. Toch kan het incident mogelijk gevolgen hebben, aangezien hij op het moment van de feiten niet achter het stuur mocht zitten.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Nainggolan in verband wordt gebracht met problemen in het verkeer. In 2018 kreeg hij al een rijverbod van een maand opgelegd door de politierechtbank van Sint-Niklaas, nadat hij betrapt werd op rijden onder invloed.

Ook in 2021 liep het mis. Kort na zijn terugkeer bij Antwerp werd Nainggolan gecontroleerd in de Nationalestraat. Daar reed hij 106 kilometer per uur en bleek hij ook te veel gedronken te hebben. Dat leverde hem uiteindelijk een rijverbod van zeven maanden op, waarvan vier maanden effectief.





Na afloop van dat rijverbod werd hij later nog eens betrapt op rijden zonder rijbewijs, omdat hij zijn rijbewijs op dat moment nog niet opnieuw had teruggekregen.

Voorbereiding bij Patro Eisden

Sportief bereidt Nainggolan zich momenteel voor op het nieuwe seizoen met Patro Eisden Maasmechelen. Daar ligt de voormalige speler van onder meer Antwerp, AS Roma, Inter en Cagliari nog één seizoen onder contract.