📷 Amerikanen storten zich op valse Belgische shirts rond het stadion

Het SoFi Stadium zit zondag zo goed als vol en het zijn natuurlijk niet de Belgen die het vullen. Heel wat Amerikanen dragen wel Belgische shirts, maar het is niet zeker dat die officieel zijn.

Wat kost een shirt van België in een winkel in het centrum van Los Angeles? Ongeveer 100 dollar. Hetzelfde shirt op de wedstrijddag rond het SoFi Stadium, waar België-Iran wordt gespeeld? Dan stijgt het naar 130 euro.

Geen buitensporige bedragen voor een Amerikaans publiek dat gewend is zulke sommen neer te leggen, zeker als je weet dat tickets voor de matchen voor honderden, soms zelfs duizenden dollars van de hand gaan.

Maar rond de stadions zagen sommigen er toch een mooie zaak in. Heel wat straatverkopers boden niet-officiële shirts van de Rode Duivels aan... voor 40 dollar. En, niet verrassend, die gaan als zoete broodjes over de toonbank.

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Het zijn trouwens niet de Belgen (of toch maar weinig) die zich op die knap nagemaakte shirts stortten, maar vooral Amerikaanse, Mexicaanse, in Los Angeles bijzonder talrijk, en ook Iraanse supporters, die er een uitgelezen kans in zien.

Langs Iraanse kant doken ook gelijkaardige shirts op, vaak met de vlag met de leeuw en de zon, het symbool van het vroegere regime. Deze shirts vielen minder in de smaak bij het Amerikaanse publiek...