DONE DEAL: Club Brugge deelt slag uit aan Genk, Antwerp en Anderlecht

De strijd om de grootste talenten in België woedt heviger dan ooit. Teams gaan steeds sneller spelers weghalen bij concurrenten. Club Brugge heeft nu liefst vijf deals helemaal afgerond en officieel naar buiten gebracht. Daarbij deals met Genk, Anderlecht, Antwerp en Standard.

Dat topclubs elkaars talenten proberen weg te kapen, is niets nieuws. Alleen lijkt het dit seizoen intenser dan ooit, nog vóór de zomermercato goed en wel begonnen is. De voorbeelden stapelen zich op en tonen hoe ver beide clubs willen gaan om hun academies te versterken.

Een paar van die deals lagen al een tijdje in de pijplijn, maar nu heeft Club Brugge officieel bekend gemaakt welke vijf nieuwe spelers ze in huis hebben gehaald. En dat ze daarbij ook zijn gaan aankloppen bij Genk, Anderlecht, Antwerp en Standard.

Beau Brughmans (KRC Genk)

Yunkuba Ceesay (Anderlecht)

Kellen Gijsels (KRC Genk)

Jeoffrey Mbambi (Antwerp)

Mohamed Knouzi (Standard)

Zo haalde Club Brugge zoals verwacht Yankuba Ceesay weg uit Neerpede, het opleidingscentrum van Anderlecht. Paars-wit sloeg een tijdje geleden al terug door Daeon Balembi bij Club Brugge weg te halen en een meerjarig contract te geven.

Club Brugge heeft vijf spelers bekendgemaakt

Ook andere clubs worden niet gespaard in deze strijd. Club Brugge plukte Jeoffrey Mbambi weg uit de jeugd van Royal Antwerp FC en haalde met Beau Brughmans – broer van Lucca Brughmans – opnieuw een talent met potentieel binnen, afkomstig uit de opleiding van KRC Genk.

Vanuit Genk komt ook Kellen GIjsels over, waardoor Genk meteen twee spelers kwijt is geraakt. En ook Mohamed Knouzi ruilt zijn oude ploeg - Standard de Liège - in voor Club Brugge. Dat nieuws is via Instagram ook officieel bekendgemaakt door blauw-zwart. Ze maken op die manier veel indruk op de concurrentie.

Eén ding is duidelijk: de strijd tussen de Belgische topclubs wordt niet alleen op het veld uitgevochten. Achter de schermen, in de jeugdacademies, wordt minstens even hard gestreden. En die strijd zal de komende jaren alleen maar heviger worden.