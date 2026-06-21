Domper voor Duitsland: Mogelijks einde WK voor sterkhouder

In de wedstrijd tegen Ivoorkust viel centrale verdediger Nico Schlotterbeck uit met een enkelblessure. De vrees is groot dat de verdediger dit WK niet meer in actie kan komen. In Duitsland wachten ze met een bang hart af.

Duitsland had het in zijn tweede groepswedstrijd moeilijk met Ivoorkust. Na dertig minuten spelen kwam Ivoorkust op voorsprong via Kessié. De achterstand voor Duitsland bleef staan tot minuut 68. Toen zorgde invaller Undav voor de ommekeer voor de mannen van Julian Nagelsmann.

In het absolute slot zorgde Undav met zijn tweede van de avond in extremis toch voor de Duitse zege. Duitsland ontsnapte zo aan puntenverlies. Dankzij de winst staan de Duitsers nu eerst in groep E met een voorsprong van drie punten op de tweede in de stand: Ivoorkust. Ecuador staat op de derde plaats met evenveel punten als de vierde, Curaçao. Beide teams hebben één punt uit twee wedstrijden.

Vaste waarde onder Nagelsmann

Zo lijkt het toch goed te gaan voor Duitsland. Al kregen ze wel een tegenvaller te verwerken. Vaste basisspeler Nico Schlotterbeck blesseerde zich aan de enkel en kon de wedstrijd niet uitspelen. De 26-jarige Duitse verdediger speelde al 28 wedstrijden voor de Duitse nationale ploeg. Bij Dortmund speelde hij afgelopen seizoen 37 wedstrijden en eindigde hij tweede in de Duitse Bundesliga.

Onder Julian Nagelsmann is Schlotterbeck uitgegroeid tot een vaste waarde bij de nationale ploeg. Schlotterbeck vormt samen met Jonathan Tah het centrale duo bij de Duitsers. Zo houdt Schlotterbeck onder andere Antonio Rüdiger op de bank. Door zijn goede prestaties aast ook Real Madrid op de handtekening van Schlotterbeck.

Scans moeten duidelijkheid brengen



De blessure zorgt dus zeker voor extra kopzorgen bij Nagelsmann. "Het ziet er helaas niet goed uit", vertelde de Duitse coach al na de wedstrijd tegen Ivoorkust. De Duitse krant BILD meldde dat Schlotterbeck zonder zichtbaar mank te lopen uit het vliegtuig stapte. Voor de Duitsers is het voorlopig met een bang hart afwachten. Een extra scan van de enkel moet voor meer duidelijkheid zorgen.