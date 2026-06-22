Al reden tot paniek? Zoveel kans maken Rode Duivels op volgende ronde en groepswinst

De 0-0 tegen Iran heeft de situatie in groep G stevig veranderd. België staat plots derde en moet tegen Nieuw-Zeeland nog vol aan de bak, al geven de simulaties de Rode Duivels nog altijd veel kans om de volgende ronde te halen.

De Rode Duivels speelden onverwachts gelijk tegen Iran op het WK, waardoor groep G weer door elkaar werd geschud. België staat pas derde, terwijl Egypte leider is met vier punten. Iran vult de tweede plaats in en Nieuw-Zeeland staat alleen laatste met één punt.

België blijft derde in groep G

De nieuwe misstap van de Rode Duivels heeft ook grote invloed op het verdere verloop van het tornooi. Onze selectie heeft er alle baat bij om groepswinnaar te worden, al wordt dat nu een bijzonder lastige opdracht.

Football Meets Data berekende aan de hand van een groot aantal simulaties, hoeveel kans elk land maakt op welke plaats in groep G. Voor België oogt het, ondanks twee zwaar teleurstellende prestaties, nog altijd positief.

Simulaties blijven gunstig voor Rode Duivels

Zo zouden de Rode Duivels 90,3% kans hebben om de volgende ronde te bereiken. Veel hoop op groepswinst moeten ze niet meer hebben, met slechts 18,8% kans. Het meest waarschijnlijke scenario is dat ze tweede eindigen. Volgens de berekeningen ligt die waarschijnlijkheid op 63,4%. 10,3% kans op een derde plek en 7,6% op de laatste plaats.

Goed, laten we voorlopig maar geen rekening houden met het doemscenario, want van Nieuw-Zeeland moet er gewoon gewonnen worden. Als België zich in deze groep niet kan plaatsen voor de volgende ronde, heeft het ook niets te zoeken op een WK.

Egypte plots favoriet voor eerste plaats

Egypte behaalde zijn eerste zege op een WK ooit, en dat is meteen een heel belangrijke. Hoewel de Farao's nog niet wiskundig zeker zijn van de volgende ronde, halen ze die wel in 100% van de simulaties. Zij zijn ook favoriet voor groepswinst met 65,4% kans.

Iran mag de hoop ook hoog houden met oog op de volgende ronde. Dat scenario krijgt 56,3% toegewezen. Voor Nieuw-Zeeland ligt dat met 10,3% een stuk lager.