Anderlecht-target is vrij en zou zomaar de nieuwe coach van paars-wit kunnen worden

Sinds het duidelijk is dat Jérémy Taravel volgend seizoen niet langer T1 van Anderlecht zal zijn, maakt Oscar Garcia deel uit van de trainers die genoemd worden om hem op te volgen. De voormalige coach van OHL is intussen vrij.

Nog dringender dan spelers is Antoine Sibierski op zoek naar een nieuwe T1 voor Anderlecht. Jérémy Taravel heeft met zijn loyaliteit dan wel punten gescoord bij de club en in de groep, toch hebben de nieuwe sportief directeur en het rekruteringsbureau waarmee hij samenwerkt de zoektocht intussen opgevoerd.

Twee trainers zouden nu in de running zijn voor de job. Karel Geraerts werd genoemd als een van die twee profielen, maar Sporting kwam al snel naar buiten om dat te ontkennen. Eerder werd ook Oscar Garcia aan Neerpede gelinkt. De voormalige trainer van OH Leuven zat nochtans bij Ajax, met een contract tot juni 2027.

Alleen is Garcia nu vrij: Ajax kondigde zondag aan dat het met zijn trainer een akkoord heeft gevonden om het contract vroegtijdig stop te zetten, met onmiddellijke ingang. Dat betekent echter niet automatisch dat de 53-jarige Spanjaard ook naar Anderlecht trekt.

Ajax and Oscar García have mutually agreed to terminate the coach's contract. García's deal with Ajax was due to run until June 30, 2027, but both parties have decided to end their collaboration with immediate effect. — AFC Ajax (@AFCAjax) June 21, 2026

Concurrentie voor Anderlecht

Die contractbreuk kan er namelijk ook gekomen zijn om hem vrij te maken voor een andere kandidaat. Het Spaanse medium AS meldde enkele dagen geleden dat de man uit Sabadell dichter bij een terugkeer naar Spanje staat. Hij behoort tot de profielen waarmee Rayo Vallecano en Osasuna rond de tafel zijn gaan zitten.





Mocht Oscar Garcia toch bij Anderlecht belanden, dan zou dat een stevige verrassing zijn, aangezien hij bij OH Leuven gemengde indrukken naliet. Zijn herhaalde uitbarstingen hadden aan Den Dreef niet echt het gewenste effect: zijn nogal stevige communicatie zorgde intern voor spanningen, waarna OHL hem in de loop van het seizoen liet gaan. Nadien ging hij aan de slag in Mexico bij Deportivo Guadalajara, om vervolgens bij Ajax te tekenen, waar hij eerst de beloften onder zijn hoede had.