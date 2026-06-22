Transfernieuws en Transfergeruchten 22/06: Juklerød

Redactie
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/06: Juklerød
Foto: © Photonews

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 22/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Juklerød

STVV bevestigt afscheid: verdediger heeft nieuwe opvallende uitdaging beet

STVV moet na een bijzonder succesvol seizoen en de kwalificatie voor Europees voetbal afscheid nemen van een vertrouwd gezicht. Simen Juklerod trekt de deur op Stayen achter zich dicht nadat de club zijn contract niet verlengde. Hij heeft zijn volgende bestemming inmiddels al gevonden. (Lees meer)


Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06

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Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
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Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
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Argentinië Argentinië 19:00 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 23:00 Irak Irak
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