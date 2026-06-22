Transfernieuws en Transfergeruchten 22/06: Juklerød

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 22/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Juklerød

STVV bevestigt afscheid: verdediger heeft nieuwe opvallende uitdaging beet

STVV moet na een bijzonder succesvol seizoen en de kwalificatie voor Europees voetbal afscheid nemen van een vertrouwd gezicht. Simen Juklerod trekt de deur op Stayen achter zich dicht nadat de club zijn contract niet verlengde. Hij heeft zijn volgende bestemming inmiddels al gevonden. (Lees meer)