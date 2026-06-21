Alderweireld twijfelt over keuze van Garcia: "Je hebt twee kanten aan het verhaal"

Rudi Garcia koos ervoor om Romelu Lukaku in de tweede groepswedstrijd meteen in de basis te droppen. Een gewaagde keuze volgens Toby Alderweireld.

Voor aanvang van de wedstrijd analyseerden Marc Degryse en Toby Alderweireld de elf van Rudi Garcia. Zo koos Garcia voor Saelemaekers als vervanger voor Doku en zette hij Lukaku ook in de basis. Die laatste begon niet aan de eerste wedstrijd tegen Egypte om geen risico's te nemen met zijn blessure.

Garcia is niet op zijn gemak volgens Degryse

“Dit toont toch dat hij (Rudi Garcia, red.) niet helemaal op zijn gemak is”, vertelde Marc Degryse. “Dat hij Iran niet onderschat én dat we Lukaku echt nodig hebben.” Dat bleek ook in de wedstrijd tegen Egypte. Lukaku maakte daar met een invalbeurt meteen het verschil door een eigen doelpunt af te dwingen.

Toby Alderweireld heeft een andere mening dan Degryse en is niet zeker of een basisplaats voor Lukaku wel een goede keuze was van Garcia. “Je hebt twee kanten aan het verhaal. Hij kan het verschil maken als hij invalt, maar als je afspreekt dat hij 45 of 60 minuten kan spelen, dan is het beter dat hij start”, sprak Alderweireld.

Verrassing van Garcia

"Dan kan hij de opwarming meedoen en het tempo van de wedstrijd volgen. Dan is het misschien beter zo. Maar ik had hem ook nog niet verwacht”, vulde analist Alderweireld aan. Lukaku is bij de afwezigheid van Doku nu het grootste gevaar van de Belgische aanvalslinie.

"Maar zoals Marc zegt: dit geeft toch iets aan. Namelijk dat de vorige wedstrijd gevoelig ligt", vertelde Alderweireld. "Dat het nu écht moet gebeuren. Als we geen goed resultaat pakken, dan kan het gedaan zijn. Dit zegt écht dat het van moeten is vanavond.”



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Volgens Degryse was het wel een slimme keuze van Garcia om de verrassing te gebruiken. “Trainers houden zich wat in en willen de tegenstander niet slimmer maken. Als dat maar goed afloopt. Hoelang houdt hij het vol? Hij moet fit blijven, we hebben hem nog nodig.”