Terugkeer naar Europa? Europa League-club heeft Hugo Cuypers op het oog

Voor de onderbreking van de MLS, om plaats te maken voor het WK, scoorde Hugo Cuypers bij Chicago aan de lopende band. Levert hem dat een terugkeer naar Europa op?

Ondanks de krankzinnige seizoensstart van Hugo Cuypers (13 goals in 11 MLS-wedstrijden) wordt er in Chicago vooral veel gesproken over een mogelijke transfer van Robert Lewandowski. De Poolse spits wordt al maandenlang gelinkt en zou deze zomer wel eens kunnen tekenen.

"Als Lewandowski komt, sta ik naast hem in de basis. Ofwel vertrek ik. Zo simpel is het", verduidelijkte Cuypers aan Het Laatste Nieuws. Het wordt dus een onzekere zomer, zeker omdat er na de sterke voorbije maanden van de Belgische spits ook elders interesse is.

Volgens Radio Marca zou Real Sociedad hem op het oog hebben als extra optie naast hun aanvoerder en international Mikel Oyarzabal. Na het winnen van de Copa del Rey beseffen de Basken dat ze hun kern moeten versterken met het oog op een zwaardere kalender door de Europa League-wedstrijden.

Hugo Cuypers richting La Liga?

Cuypers zou daar dus van kunnen profiteren om terug naar Europa te keren. Ondanks zijn enorme vertrouwen werd hij nooit opgeroepen bij de Rode Duivels, omdat hij in de MLS speelt. Met hem lijkt niets onmogelijk: "Mijn carrière is nooit een rustig kabbelend beekje geweest: mijn clubkeuzes waren altijd een beetje onvoorspelbaar", lachte hij enkele maanden geleden bij RTBF.

Maar Cuypers wil niet koste wat het kost vertrekken: "We zijn echt heel gelukkig, ik hou van het leven hier: mijn zoon groeit hier op, ik voel me heel rustig. Het klinkt cliché, maar papa worden leert je je prioriteiten te plaatsen."





De Luikenaar vindt dat hij in de MLS gegroeid is: "Vergeleken met mijn tijd in België ben ik vandaag een betere speler, mentaal en tactisch. Ik begrijp het spel beter, en ik ben slimmer geworden in hoe ik mijn inspanningen doseer."