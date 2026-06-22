We zagen hem nog nooit zo zenuwachtig... Bondscoach Rudi Garcia voelt de druk en legt uit...

We zagen hem letterlijk nog nooit zo zenuwachtig. De match was nog maar begonnen of Rudi Garcia sprong al op en neer en ijsbeerde voor zijn dugout. De druk zit er goed op, al wou hij dat na de match niet toegeven. Nochtans was die na 90 minuten voetbal weer nog wat groter geworden.

De cijfers ogen hard. Twee wedstrijden gespeeld, twee gelijke spelen. Geen enkele overwinning. Geen enkele zekerheid meer. En vooral: een Rode Duivels-ploeg die zichzelf in een positie heeft gemanoeuvreerd waarin rekenen plots even belangrijk wordt als voetballen.

Toch was het opvallend dat Rudi Garcia na afloop van het teleurstellende gelijkspel tegen Iran niet klonk als een coach die de controle aan het verliezen is. Integendeel. De Fransman zag vooral een ploeg die deed wat ze moest doen, maar vergat waarvoor voetbal uiteindelijk gespeeld wordt: scoren. "Als je niet efficiënt bent, kan je niet scoren. En als je niet scoort, win je niet."

De cijfers geven hem niet helemaal ongelijk

Wie de wedstrijd bekeek, zag een Belgische ploeg die domineerde. België creëerde kansen en had volgens Garcia een wedstrijd gespeeld die in de kwalificaties makkelijk op een 3-0 of 4-0 had kunnen uitdraaien. Al vergat hij gemakkelijkheidshalve wel de drie grote kansen die Iran had en die zonder Courtois erger waren afgelopen.

De man van de match stond volgens hem dan ook aan Iraanse zijde. "Wij hebben twee punten verloren omdat hun doelman de beste man op het veld was."

Daar valt iets voor te zeggen. De kansen waren er. Maxim De Cuyper had volgens Garcia zelfs topschutter van het toernooi kunnen zijn als alle mogelijkheden waren binnengevallen.



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Maar tegelijk zit daar ook het probleem. Op een WK krijg je geen punten voor expected goals, balbezit of gemiste kansen. Je krijgt punten voor efficiëntie. En net daar wringt het schoentje al twee wedstrijden lang.

Te veel emotie, te weinig koelbloedigheid

Opvallend was dat Garcia en Romelu Lukaku onafhankelijk van elkaar naar hetzelfde pijnpunt wezen: de emoties. Lukaku sprak over een ploeg die soms te emotioneel speelde. Garcia zag op zijn beurt momenten van naïviteit.

België forceerde veel, maar speelde niet altijd slim. Te weinig diepgang. Te weinig aanwezigheid aan de eerste paal. Soms onnodige fouten in de eigen helft, waardoor Iran toch nog gevaarlijk kon worden via stilstaande fases en hoge ballen in de zestien.

Het zijn details, maar op een WK zijn details vaak het verschil tussen groepswinnaar en vroegtijdige uitschakeling.

De rode kaart veranderde alles... en tegelijk niets

Nathan Ngoy zal de komende dagen ongetwijfeld veel kritiek moeten slikken na zijn uitsluiting. Garcia noemde het een jeugdzonde en probeerde zijn verdediger nadrukkelijk te beschermen. Opvallend genoeg zag de bondscoach na de rode kaart ook positieve zaken.

Met tien spelers toonde België volgens hem kwaliteiten die voordien minder zichtbaar waren: organisatie, karakter en wilskracht. Tijdens de cooling break maakte hij zijn spelers zelfs duidelijk dat winnen nog altijd mogelijk was.

Dat België ondanks een man minder overeind bleef, is inderdaad een lichtpunt. Alleen verandert dat weinig aan de realiteit van de rangschikking.

Nu begint het echte WK

Voor Garcia is de situatie helder. "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland." Meer is er eigenlijk niet over te zeggen. België had gehoopt na twee wedstrijden al comfortabel richting achtste finales te kunnen kijken.

Misschien zelfs met zes op zes. In plaats daarvan wacht nu een wedstrijd waarin plots alles samenkomt: de kritiek, de verwachtingen, de nervositeit en de druk. De bondscoach probeert de rust te bewaren.

Want de publieke opinie zal de komende dagen weinig boodschap hebben aan goede intenties, dominantie of gemiste kansen. Twee gelijke spelen tegen tegenstanders die vooraf als haalbaar werden beschouwd, zorgen automatisch voor vragen.

Vragen over efficiëntie. Over maturiteit. Over de keuzes van de bondscoach. Over de mentale weerbaarheid van deze generatie.

Geen ruimte meer voor excuses

Het goede nieuws voor Garcia is dat voetbal soms heel eenvoudig wordt. De opdracht tegen Nieuw-Zeeland is duidelijk. Winnen. Niet overtuigen. Niet domineren. Niet bewijzen dat het project werkt. Gewoon winnen.

Lukt dat, dan kan dit gelijkspel tegen Iran achteraf nog een voetnoot blijken in een succesvol toernooi. Lukt dat niet, dan zal dit duel herinnerd worden als het moment waarop België zichzelf in de problemen bracht.

