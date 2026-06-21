Clarence Seedorf gelooft in Nederlands succes op het WK: "Dit team kan het WK winnen"

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Clarence Seedorf gelooft in Nederlands succes op het WK: "Dit team kan het WK winnen"
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Nederland won hun tweede groepswedstrijd overtuigend van Zweden. Het werd maar liefst 5-1 in Houston. Reden genoeg voor Nederland om te dromen van meer.

Oranje had zaterdagavond slechts vijf minuten nodig om op voorsprong te komen. Brobbey legde op aangeven van Gakpo de openingstreffer voorbij de Zweedse doelman Nordfeldt. Die vroege treffer gaf de mannen van Ronald Koeman meteen vertrouwen om door te duwen.

Snelle dubbele voorsprong

In de zeventiende minuut verdubbelde Brobbey de voorsprong voor Nederland met zijn tweede treffer van de avond. "Die twee vroege doelpunten maakten een enorm verschil", klonk het bij Nederlandse voetballegende Clarence Seedorf als analist bij FOX Sports. "In dit soort wedstrijden helpt dat je natuurlijk enorm op weg", vulde hij aan.

Na de rust was het Gakpo die twee keer kon scoren en zo de voorsprong vergroten naar 4-0. Elanga kon op het uur de 4-1 maken voor Zweden, maar die haalde niet veel meer uit. Vlak voor tijd maakte invaller Summerville er zelfs nog 5-1 van, een monsterscore die niemand verwacht had. Zeker na het 2-2 gelijkspel in de eerste Nederlandse groepswedstrijd tegen Japan.

Sterke Zweedse aanval

Bovendien is de selectie van Zweden op papier ook niet van de minste. Isak en Gyökeres, twee spelers met een marktwaarde van meer dan 100 miljoen, zetten de aanvallende lijnen uit. Achterin staat voormalig speler van Manchester United Lindelöf als leider van de defensie.

Na de monsterzege tegen Zweden beginnen ze in Nederland meteen te dromen. Ook Clarence Seedorf gelooft in het elftal van Ronald Koeman: "Ik denk dat dit een team is dat het WK kan winnen. Na zo'n overwinning schiet het enthousiasme natuurlijk omhoog, maar ik geloof echt dat deze ploeg ver kan komen. Ze zijn hier om helemaal tot het einde mee te doen."

Seedorf ziet waar het beter kan

Nederland speelde ook goed tegen Zweden. Zo ziet Seedorf zijn land meteen groeien in het toernooi na de matige wedstrijd tegen Japan: "De omschakeling en het defensieve gedeelte waren beter. Er was een duidelijke intentie om hoog druk te zetten en de bal snel bij de spelers met individuele kwaliteiten te krijgen."

"Dit team beschikt over veel kwaliteit aan de bal. De volgende stap is om wedstrijden nog beter te leren controleren", klonk het nadien bij Seedorf. Een punt waarin Nederland nog kan verbeteren dus volgens Seedorf. Maken de Nederlanders echt kans op de wereldtitel of zit Seedorf al iets te snel in dromenland?

Grote carrière als speler

Clarence Seedorf, geboren in Suriname, staat bekend als één van de beste middenvelders in de geschiedenis van het Nederlandse voetbal. De intussen 50-jarige Seedorf speelde in zijn carrière voor onder meer Ajax, Real Madrid, Inter Milan en AC Milan.

Seedorf won met drie verschillende clubs de Champions League. Met Ajax in 1995 aan de zijde van onder andere Edwin van der Sar en Marc Overmars. Nadien won Seedorf nog eens de Champions League, maar dit keer met Real Madrid in 1998.

Zijn meest succesvolle periode kende Seedorf bij AC Milan. Daar won Seedorf twee keer de Champions League, werd hij één keer kampioen en won hij ook één keer de Italiaanse beker. Seedorf speelde 87 interlands voor Nederland en was daarin goed voor 11 goals.

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