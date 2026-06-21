Anderlecht was concreter: hoe Giulian Biancone had kunnen tekenen bij... Standard

Giulian Biancone is de eerste zomerse aanwinst van Anderlecht onder het bewind van Antoine Sibierski. De nieuwe sportief directeur van paars-wit heeft ongetwijfeld eerst Jérémy Taravel om zijn mening gevraagd, vooraleer hij de transfer afrondde.

De eerste inkomende transfer in het Sibierski-tijdperk bij Anderlecht is een Fransman. Een manier voor de nieuwe sportdirecteur van paars-wit om zijn netwerk te laten spreken? Dat speelt mee, maar als er één iemand is bij de club die Giulian Biancone echt kent, dan is het vooral Jérémy Taravel.

Enkele jaren voor zijn komst naar het Lotto Park proefde Biancone al van de Pro League, met twee opeenvolgende uitleenbeurten aan Cercle Brugge, telkens afkomstig van Monaco. Zowel in 2019-2020 als in 2020-2021 speelde Biancone met Jérémy Taravel als defensieve ploegmaat.

Toch vormden de twee niet het centrale verdedigersduo: Fabien Mercadal, Bernd Storck, Paul Clement en Yves Vanderhagehe (de opeenvolgende trainers in die twee gezamenlijke seizoenen) posteerden Biancone als rechtsachter. Taravel sukkelde op zijn beurt vaak met blessures.

Biancone - Taravel, een sterke band

Dat nam niet weg dat Taravel indruk maakte op zijn jongere landgenoot, tot het punt dat Biancone vandaag rugnummer vier draagt, hetzelfde nummer dat Taravel toen had: "Toen ik mijn profdebuut maakte, droeg ik nummer 41 en mijn kapitein bij Cercle (Taravel) had nummer vier.

"Hij was een mooi voorbeeld, een heel goede verdediger", vulde hij aan. "Ik heb ook het beeld van Sergio Ramos, omdat ik met hem ben opgegroeid. Voor mij is dat altijd het nummer geweest van de centrale verdediger van beroep, die altijd zijn job heel goed doet en die ook offensief kan bijdragen bij stilstaande fases of met zijn kwaliteiten aan de bal in het spel. Ik vind dat het een nummer is dat altijd goed bij mij heeft gepast", legt de nieuwe aanwinst uit op de site van Anderlecht.





Het respect is wederzijds: in januari 2025, toen Jérémy Taravel nog assistent was van Ivan Leko bij Standard, hadden de Rouches de komst van Biancone overwogen en hem daarom gescout. Anderhalf jaar later worden de twee landgenoten dan toch herenigd, maar wel iets westelijker dan Sclessin.