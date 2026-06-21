Sterkhouder van Union lijkt voor monsterbedrag op weg naar uitgang

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Sterkhouder van Union lijkt voor monsterbedrag op weg naar uitgang
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 344

Napoli is meer dan ooit bereid om Anan Khalaili binnen te halen. De clubleiding heeft de voorbije uren trouwens opnieuw een offensief ingezet.

Napoli trekt al meerdere weken openlijk aan Anan Khalaili. Logisch ook: de Israëliër was een van de uitblinkers van de voorbije campagne van Union. In zijn eerste seizoen in het Joseph Marienstadion was hij voor de winter nog geen vaste titularis. De speler, die oorspronkelijk als echte winger werd gehaald, bleef zich onder Sébastien Pocognoli echter steeds verder ontwikkelen als rechterflankpion.

Dit seizoen zette Khalaili opnieuw een stap vooruit en liet hij zich ook op het Europese toneel zien. Denk maar aan zijn dubbel tegen Olympique Marseille in de Champions League. Met zijn defensieve automatismen en zijn sterke aanvallende infiltraties langs de rechterkant heeft de ex-speler van Maccabi Haifa een profiel dat in de smaak valt.

Na een eerste flirt begin deze maand heeft Napoli opnieuw aangeklopt. En het dossier gaat snel: de Italiaanse journalist Nicolo Schira meldt dat de club een princiepsakkoord heeft met de speler over een contract tot 2031, met een loon dat op zo'n 1,5 miljoen euro per jaar wordt geschat.

Union in sterke positie

Nu rest er nog een akkoord met Union Saint-Gilloise. Union zit in een sterke positie dankzij zijn gezonde financiële situatie en het contract van de speler, dat loopt tot juni 2028. Een eerste officieel bod van Napoli, ter waarde van 15 miljoen euro, zou binnenkort op tafel belanden bij de Union-top.


Een bedrag dat vermoedelijk niet volstaat om Union tevreden te stellen: op Transfermarkt wordt Anan Khalaili momenteel op 23 miljoen euro geschat. Kan de club zo het record voor duurste uitgaande transfer uit haar geschiedenis breken? Die recordhouder is Franjo Ivanovic, dankzij de 22,8 miljoen euro die Benfica vorige zomer op tafel legde.

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Anan Khalaili

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