Buitenlandse analisten vernietigend voor Rode Duivels: "In de tweede helft sliep ik echt"

België ligt na een tweede gelijkspel op rij zwaar onder vuur. De Rode Duivels kwamen niet voorbij Iran en kregen nadien stevige kritiek van Zlatan Ibrahimovic, Roy Keane en Jamie Carragher.

België heeft geen goede indruk nagelaten door voor de tweede keer op rij gelijk te spelen op het WK. De Rode Duivels geraakten zondagavond niet verder dan 0-0 tegen Iran, dat zeker te kloppen was. Buitenlandse pers was al bijzonder hard voor onze nationale ploeg, maar ook bekende analisten stelden zich vragen.

Zlatan Ibrahimovic kon bij FOX Sports niet duidelijker zijn over de partij. "In de eerste helft viel ik bijna in slaap. In de tweede helft sliep ik echt", vertelde hij. "Ze hadden de bal, maar deden er niets mee. Je hebt spelers nodig die verantwoordelijkheid nemen en iets creëren wanneer een wedstrijd vastzit."

Zlatan spaart Rode Duivels niet

Iets wat nog mist, zeker in afwezigheid van Jérémy Doku. "Dat heb ik niet gezien. Als ze denken dat ze zich kwalificeren vanwege de namen op hun shirt, dan vergissen ze zich. Dat moet je verdienen", gaat de voormalige Zweedse spits verder.

Ook Roy Keane, voormalige middenvelder van onder meer Manchester United, noemde de prestatie van de Rode Duivels "echt slecht" bij ITV Sports. "Als spelers pogingen missen vanop drie of vier meter van doel, welke kans maak je dan nog?"

Keane wijst naar gebrek aan overtuiging

"Die misser van De Cuyper vat hun prestatie perfect samen. Er zat geen enkele overtuiging in die afwerking, maar eigenlijk ook niet in hun spel in het algemeen. De spelers misten concentratie en maakten te veel eenvoudige fouten. Ik was echt teleurgesteld in hen", gaat de 54-jarige Ier verder.



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Ook Jamie Carragher, voormalige Liverpool-speler en analist, kraakt de Rode Duivels. "Ik moet eerlijk zeggen: dit is exact het probleem met die zogenaamde ‘gouden generatie’. Al jaren wordt er over België gesproken alsof ze kanshebber zijn, maar prestaties als deze tonen waarom ze het op het allerhoogste podium nooit écht hebben waargemaakt."

Carragher haalt gouden generatie erbij

"Als je kijkt naar de kwaliteit in deze kern, is er geen enkel excuus om deze wedstrijd niet te winnen. Echt niet", gaat hij verder. En kunnen we hem ongelijk geven? Het verschil in marktwaarden tussen de selecties van beide landen bedraagt volgens Transfermarkt maar liefst 516 miljoen euro (België: 548 miljoen euro, Iran: 32 miljoen euro).

"Dat is net het frustrerende. Op papier zouden ze dit soort wedstrijden al vroeg naar zich toe moeten trekken, maar in plaats daarvan maken ze alles traag, voorspelbaar en makkelijk te verdedigen", zegt Carragher nog.

De kritiek komt bovendien op een bijzonder slecht moment. België heeft nog één groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland om de twijfels weg te nemen, maar het vertrouwen rond de ploeg kreeg na twee zwakke prestaties al een flinke knauw. Niet alleen de resultaten vallen tegen, vooral de manier waarop baart zorgen.

België moet nú reageren

De Rode Duivels lijken voorlopig te afhankelijk van individuele ingevingen (die er momenteel niet zijn) en vinden te weinig automatismen in balbezit. Tegen Iran was er controle, maar nauwelijks overtuiging. Richting de laatste groepsmatch zal er dus snel een reactie moeten komen, anders dreigt dit WK opnieuw een grote ontgoocheling te worden. Situaties als in 2022 en 2024 moeten voorkomen worden...