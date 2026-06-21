Simon Mignolet heeft vetrouwen in België-Iran: "Ik hoop op een 3-0 overwinning"

Kersvers gepensioneerde doelman Simon Mignolet supportert uiteraard mee voor de Rode Duivels. De ex-doelman van Liverpool en Club Brugge denkt aan een 3-0-overwinning voor België.

Zondagavond neemt België het op tegen Iran voor hun tweede groepswedstrijd. De Belgische supporters zakken al af richting het stadion en daar zat een herkenbaar gezicht tussen. Simon Mignolet zit deze keer niet op de bank bij de Rode Duivels, maar de ex-international volgt de wedstrijd vanuit de tribunes.

"Ik hoop op een 3-0 overwinning", sprak Mignolet voorafgaand aan de wedstrijd tegen Iran bij het Waalse DHNET. De 38-jarige ex-doelman heeft vertrouwen in zijn oud-teamgenoten bij de Rode Duivels. Mignolet reist mee met de Belgische staf naar Los Angeles.

"Vreemd om tussen de fans te staan"

"Het is een vreemd gevoel om hier aan de andere kant te staan, tussen de fans", vervolgde hij. Mignolet geniet van zijn rust als ex-speler. Het palmares van de voormalige doelman van Club Brugge is er ook eentje om mee thuis te komen. Hij pakte vele prijzen bij Liverpool en Club Brugge.

Mignolet won drie keer de Belgische competitie met Club Brugge. De Supercup won hij twee keer. In zijn periode bij Club Brugge werd hij zelfs beloond met de Gouden Schoen in 2020 en werd hij meermaals verkozen tot doelman van het jaar. Bij Liverpool won hij in 2019 de Champions League. Zijn grootste verwezenlijking bij de Rode Duivels was de derde plaats op het WK in 2018.

Analyse over wedstrijd tegen Egypte

Met zijn ervaring heeft hij ook een kijk gegeven op het gelijkspel tegen Egypte. De Rode Duivels sleepten na een matige partij nog een gelijkspel uit de brand dankzij invaller Romelu Lukaku. "De eerste helft was lastig. Maar we reageerden goed in de tweede helft", klonk het bij Mignolet.



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"Als we vandaag een goede wedstrijd spelen, kunnen we dit gebruiken om te groeien in dit toernooi", vulde hij aan. Winst tegen Iran is een must en zou eigenlijk een zekerheid moeten zijn. De selectie van België is enkele veelvouden beter dan die van Iran.