Anthony Vanden Borre haalt vernietigend uit naar Rudi Garcia en staf

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anthony Vanden Borre haalt vernietigend uit naar Rudi Garcia en staf
Foto: © photonews

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De 0-0 tegen Iran blijft nazinderen bij de Rode Duivels. Rudi Garcia krijgt steeds meer kritiek over zich heen en ook bij RTL waren de analisten bijzonder scherp. Anthony Vanden Borre en Thomas Chatelle spaarden de bondscoach en zijn staf allerminst.

Rudi Garcia heeft zich zondagavond niet bepaald populair gemaakt. België speelde zijn tweede groepswedstrijd van het WK met 0-0 gelijk tegen Iran. In aanloop naar het WK zag alles er prima uit, maar nu lijkt het kaartenhuisje in te storten wanneer het er echt toe doet.

Vanden Borre begrijpt Garcia niet

Ook ex-Rode Duivel Anthony Vanden Borre ziet het met lede ogen aan. "Ik stel me vragen bij de helderheid van zijn verhaal", vertelde hij bij RTL, waar hij te gast was voor de wedstrijd. "Ik weet niet of hij denkt dat we nog altijd het dapperste dorp van Gallië zijn, maar als supporters zijn we ambitieus. "

"We willen duidelijkheid", benadrukt de voormalige speler van onder meer Anderlecht. "Hij zit hier al anderhalf jaar en heeft genoeg wedstrijden gehad om iets neer te zetten. Voorlopig zie ik niets."

Die onduidelijkheid stoort Vanden Borre des te meer omdat er volgens hem op dit niveau geen ruimte is voor excuses. "Hij heeft een goede groep van 26 spelers samengesteld, maar zijn tactiek is niet duidelijk."

"Als je zo’n wedstrijd speelt als gisteren, dan moet je de supporters een heldere uitleg geven. Maar hij speelt op zijn fluit. Ik heb zijn persconferentie beluisterd en ik begreep er niets van. Alles draait rond Doku en hij heeft geen alternatieven."

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Chatelle wijst naar verantwoordelijkheid bondscoach

Vanden Borre stond niet alleen met die stevige kritiek. Ook Thomas Chatelle begreep bijzonder weinig van wat de Rode Duivels tegen Iran op de mat legden en zag vooral hoe België zichzelf opnieuw in een moeilijk parket bracht.

"Als je hier komt met een bepaald cv, als je zegt dat je competent bent, duidelijke ideeën hebt en België kent, dan is het aan jou om oplossingen te vinden. Ik heb zijn cv niet, hij wel. Dus hij moet met de antwoorden komen", zegt Chatelle, eveneens bij RTL.

Vanden Borre kan zich dus moeilijk vinden in Garcia, dat is duidelijk, maar hij wou het ook nog over een ander opvallend moment hebben. Zo gaf Claude Fichaux, een van de assistenten van Garcia, tijdens de rust uitleg. Hij had het over het tegendoelpunt dat werd afgekeurd en gaf toe dat de Belgen niet genoeg beelden hadden kunnen bekijken om te anticiperen op het doelpunt. 

Opnieuw discussie over stilstaande fases

Het is bijna ongelooflijk dat zoiets niet tot in de perfectie wordt voorbereid. Herinner u de halve finale van het WK 2018 tegen Frankrijk. België verloor nadat Samuel Umtiti een corner tegen de netten kopte. Later lekte via spelers uit dat er nauwelijks tot niet defensief was getraind op stilstaande fases, onder Roberto Martinez destijds.

"Je bent België! We hebben 10.000 videoanalisten, 100.000 trainers en dan kom je aan de rust van een wedstrijd zeggen dat je die fase niet op video had gezien. Dat is amateuristisch. Hij houdt mij voor de gek, die kerel houdt mij voor de gek", is Vanden Borre snoeihard voor de trainersstaf.

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