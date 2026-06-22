Iran laat na match tegen België opvallende boodschap achter in kleedkamer

Iran hield België op een 0-0-gelijkspel en zorgde nadien voor een opvallend moment naast het veld. De Iraanse selectie liet in de kleedkamer van het SoFi Stadium een handgeschreven boodschap achter voor Los Angeles en haar supporters.

De Iraanse nationale ploeg heeft na het 0-0-gelijkspel tegen België op het WK een opvallend gebaar gemaakt. In de kleedkamer van het SoFi Stadium in Los Angeles liet de selectie een handgeschreven boodschap achter om de stad en haar inwoners te bedanken voor de ontvangst tijdens hun verblijf.

Iran speelde zondag zijn tweede groepswedstrijd van het toernooi en hield de Rode Duivels op een scoreloos gelijkspel. Dat resultaat houdt de kwalificatiekansen van de Iraniërs voor de achtste finales goed in leven. Na afloop koos de ploeg ervoor om een boodschap van dankbaarheid achter te laten, schrijft L'Équipe.

Boodschap vol trots

In de tekst verwees de ploeg naar de rijke geschiedenis van het land. “"an het oude Perzië van duizenden jaren geleden tot het beschaafde Iran van vandaag: de geest van Iran blijft levend en standvastig", stond er te lezen.

Daarnaast benadrukten de spelers de trots waarmee ze hun land vertegenwoordigen op het wereldtoneel. "We kwamen met trots naar Los Angeles, hebben met eer gestreden en vertrekken met waardigheid."

Ook de inwoners van Los Angeles werden expliciet bedankt voor de gastvrijheid die de Iraanse delegatie tijdens haar verblijf mocht ervaren.



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Dank aan de supporters

De boodschap richtte zich niet alleen tot de stad, maar ook tot de vele Iraanse supporters die de ploeg de voorbije dagen steunden. "En dank aan elke Iraniër die gedurende deze 180 minuten zijn hart, stem en ziel heeft gegeven voor Iran."

Daarmee verwees de ploeg naar de eerste twee groepswedstrijden van het WK, waarin Iran eerst 2-2 gelijkspeelde tegen Nieuw-Zeeland en vervolgens een punt pakte tegen België.

De boodschap werd afgesloten met een oproep die verder ging dan het voetbal alleen. "Moge vrede, respect en vriendschap zegevieren tussen alle naties." Met nog één groepswedstrijd voor de boeg tegen Egypte blijft Iran in de running voor een plaats in de volgende ronde van het WK.