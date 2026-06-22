Pijnlijk cijfer legt grootste probleem van Rode Duivels bloot

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Pijnlijk cijfer legt grootste probleem van Rode Duivels bloot
Foto: © photonews

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De Rode Duivels blijven worstelen met hun afwerking op het WK. Na de 0-0 tegen Iran duiken er opvallende cijfers op die de offensieve problemen van België pijnlijk blootleggen. Een statistiek van Opta spreekt daarbij boekdelen.

Het lijkt vierkant te draaien bij de Rode Duivels op dit WK. België begon al bijzonder slecht aan het tornooi met een gelijkspel tegen Egypte, waar het eigenlijk nog goed wegkwam. Zondagavond werd de slechte vorm van onze Duivels bevestigd na het 0-0-gelijkspel tegen Iran.

Iedereen had een serieuze reactie verwacht na de misstap tegen Egypte, maar er volgde gewoon een nieuwe. Na afloop werd het woord "efficiëntie" vaak in de mond genomen. Onder meer Rudi Garcia en Thibaut Courtois haalden het probleem aan.

Dat de Belgische aanvallers moeite hebben om het net te vinden, wordt nu ook onderstreept door opvallende cijfers die statistiekenbureau Opta bevestigde. Tegen Iran losten de Rode Duivels liefst 23 schoten, zonder ook maar één keer te scoren. Het is de eerste keer sinds het WK van 1994 dat België op een WK-wedstrijd zoveel doelpogingen onderneemt zonder een doelpunt te maken.

Destijds kwamen de Belgen tegen Saoedi-Arabië aan 28 schoten, maar ook toen bleef een doelpunt uit. Meer dan dertig jaar later herhaalde de geschiedenis zich dus in Los Angeles.

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Droogte blijft duren

De statistieken worden nog pijnlijker wanneer ook de vorige WK-campagne wordt meegerekend. Volgens Opta hebben de Rode Duivels inmiddels 69 schoten gelost op een WK sinds een Belgische speler voor het laatst wist te scoren op een wereldkampioenschap.

Dat laatste Belgische WK-doelpunt dateert van de groepswedstrijd tegen Canada in 2022. Toen zorgde Michy Batshuayi voor het enige doelpunt van de avond en schonk hij België een 1-0-overwinning. Sindsdien wachten de Rode Duivels dus al 69 doelpogingen op een nieuwe treffer.

Voor een ploeg die vooraf werd beschouwd als een van de sterkere landen in haar groep, zijn dat cijfers die zorgen baren. België heeft nog altijd alles in eigen handen om door te stoten naar de volgende ronde, maar de offensieve problemen worden steeds moeilijker te negeren. Als de Rode Duivels nog een rol van betekenis willen spelen op dit WK, zal er voor doel dringend meer efficiëntie nodig zijn.

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