STVV bevestigt afscheid: verdediger heeft nieuwe opvallende uitdaging beet

STVV moet na een bijzonder succesvol seizoen en de kwalificatie voor Europees voetbal afscheid nemen van een vertrouwd gezicht. Simen Juklerod trekt de deur op Stayen achter zich dicht nadat de club zijn contract niet verlengde. Hij heeft zijn volgende bestemming inmiddels al gevonden.

Juklerod verlaat STVV na anderhalf jaar

STVV kende een geweldig seizoen en verzekerde zich van Europees voetbal, al zal het niet met dezelfde kern aan zijn Europese wedstrijden beginnen. Maandag bevestigden de Kanaries een nieuw vertrek.

Simen Juklerod verlaat de club na anderhalf jaar trouwe dienst. De Noorse flankverdediger had een contract tot deze zomer maar de Truienaars hebben besloten om dat niet te verlengen. Daardoor kon hij rustig een nieuwe club zoeken.

Nieuwe club in Slowakije

En dat is zonder problemen gelukt: in zijn communicatie laat STVV meteen vallen dat hij naar Dunajska Streda, een ploeg uit Slowakije zal trekken. Lang heeft Juklerod dus niet moeten wachten op een nieuw avontuur.

The club has decided not to renew Simen Juklerød’s expiring contract: the left-back is heading to Dunajska Streda 🇸🇰



Thanks for everything, and good luck, Simen! pic.twitter.com/jmPVSSNhCz — STVV (@stvv) June 22, 2026

Van Antwerp naar Genk en STVV

In 2018 streek hij voor het eerst neer in België. Antwerp pakte hem toen over van het Noorse Vålerenga. In totaal speelde Juklerod 87 wedstrijden in het rood-wit, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en 13 assists.





De verdediger versierde een transfer naar Racing Genk in 2021, maar daar kon hij nooit echt doorbreken. Hij bleef vooral aan de bank gekluisterd en kwam slechts 13 keer in actie voor de Limburgers. In de zomer van 2022 keer hij terug naar Vålerenga, voor STVV hem opnieuw naar België haalde.

Bij STVV werd Juklerod vooral gezien als een ervaren kracht die op de linkerflank uit de voeten kon. Toch groeide hij nooit uit tot een onbetwiste basisspeler op Stayen. Met het oog op de Europese campagne lijken de Kanaries hun kern deze zomer verder te willen herschikken.

Voor Juklerod betekent zijn transfer naar Slowakije dan weer een kans om opnieuw meer speelminuten te verzamelen en een vaste waarde te worden.