Heel veel miljoenen op komst? Megadeal lonkt voor Leandro Trossard

Leandro Trossard staat mogelijk voor een opvallende keuze in zijn carrière. De Rode Duivel kende een uitstekend seizoen bij Arsenal, maar kan deze zomer al vertrekken. Een ambitieuze promovendus uit Saudi-Arabië zou bereid zijn diep in de buidel te tasten voor de aanvaller.

Leandro Trossard beleefde een prachtig seizoen met Arsenal. De Belgische aanvaller werd landskampioen in Engeland én speelde de Champions League-finale, al werd die na strafschoppen verloren van PSG.

Al-Diraiyah FC mikt op grote naam en komt uit bij Rode Duivel

Hij kan zijn prima seizoen nu verzilveren met een transfer, al is het sportief gezien écht geen stap vooruit. Het Nieuwsblad schrijf namelijk dat Al-Diraiyah FC heel graag wil uitpakken met de komst van Trossard.

De club promoveerde onlangs naar de Saudi Pro League, de eerste klasse in Saudi-Arabië, en zou graag een aantal grotere namen in de ploeg hebben. Trossard zou daar eentje van kunnen worden, maar het blijft vooral afwachten wat de speler zelf wil.

Arsenal staat open voor vertrek

Al-Diraiyah FC heeft 20 miljoen euro veil voor de Rode Duivel, wat voldoende zou moeten zijn voor Arsenal. The Gunners haalden hem in 2023 voor 24 miljoen euro binnen, destijds via Brighton. Afgelopen seizoenseinde stond hij bovenaan de hiërarchie op zijn flank, maar toch zou hij mogen vertrekken.

Miljoenencontract ligt klaar

Op clubniveau zou alles dus goed zitten voor een eventuele transfer, al ligt de keuze bij Trossard. Hij heeft nog een contract tot volgende zomer bij Arsenal, maar heeft ook een optie op een extra jaar. Hoewel het op sportief vlak een grote stap achteruit is, zou het een lucratieve deal kunnen zijn. De flankaanvaller zou minstens 10 miljoen euro netto verdienen in Saudi-Arabië.



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Voorlopig kan Trossard zich nog niet 100% focussen op een eventuele transfer, aangezien hij met België op het WK staat. De Rode Duivel was tegen Iran een van de betere spelers op het veld, al kon hij niet beslissend zijn in het 0-0-gelijkspel.