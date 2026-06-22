"Echt slecht" en "Arme Rudi": buitenlandse media sparen Rode Duivels niet na nieuw puntenverlies

De Rode Duivels lieten opnieuw aan de wereld zien hoe de motor sputterde. De buitenlandse media zijn niet mals na die aanhoudende valse start.

De Rode Duivels stonden onder druk na het gelijkspel tegen Egypte, maar struikelden opnieuw: ook tegen Iran bleef het 0-0. Met Rudi Garcia op de bank waren de Franse media opnieuw benieuwd naar de afloop, en na dit doelpuntenloze gelijkspel waren ze bijzonder spraakzaam.

"Loom en ongeduldig hebben de Belgische spelers hun start op het WK gemist. Ze blijven wel baas over hun eigen lot, want een verplichte zege tegen Nieuw-Zeeland levert kwalificatie op. Maar dit tweede gelijkspel ondermijnt hun vertrouwen en zet hun zekerheden op losse schroeven. Denk aan de bijdrage van Romelu Lukaku, die totaal ritme mist, of de inbreng van meerdere sterkhouders die niet op de afspraak waren", schrijft L'Equipe.

Big Rom werd niet gespaard: "Hij was niet in staat om langdurig zijn stempel te drukken. Dat versterkt het idee dat hij enkel beslissend kan zijn als invaller tijdens de wedstrijd. Wanneer zijn frisheid zijn kracht ondersteunt en zijn tegenstanders echt afschrikt."

De Belgische tekorten genadeloos blootgelegd

Maar de zwakke match van een Lukaku die nog lang niet op 100% zit, is eigenlijk een spiegel van de prestatie van zijn ploegmaats: "Tijdens de hele eerste helft ontbrak het België aan agressiviteit of nauwkeurigheid in de laatste acties. Door voortdurend vast te lopen op een ervaren tegenstander, bijzonder hermetisch, sloop er nervositeit in. Daardoor wonnen de Iraniërs de offensieve duels, vooral in de lucht."

Ook in Engeland blijft BBC op zijn honger: "België was inefficiënt en dat is de grootste kritiek die je kan geven op een ploeg die bezweek onder haar emoties en te veel vertrouwde op haar offensieve variatie. Zonder Thibaut Courtois had het verloren."



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Als analist bij de Engelse zender is Patrick Vieira duidelijk: "Dat is het grootste probleem voor België: zijn twee beste spelers, De Bruyne en Lukaku, zijn niet topfit. Je ziet hun gebrek aan ritme. De balcontrole en de combinaties van Lukaku waren vandaag echt slecht. Ze hebben echt meer tijd nodig."

Aan zijn zijde in de studio viseerde Roy Keane, de voormalige middenvelder van Manchester United, vooral Lukaku: "Qua spelkwaliteit vond ik hem waardeloos. Echt slecht. Het niveau qua passing, loopacties en beslissingen was gewoon ondermaats."

Ook in Italië dezelfde teleurstelling, waar Gazzetta dello Sport hamert op het gebrek aan ideeën in het Belgische spel: "Ze wachtten (tevergeefs) op de pass van De Bruyne, maar de rode golf botste steevast op de muur van de Perzische soldaten, opgesteld in een schildpadformatie. Er was altijd wel een voet die anticipeerde of een hoofd dat ertussen kwam: de frustratie bij de Belgen was zo groot dat Romelu, nog herstellende, er pas weer aan herinnerd werd dat het om voetbal ging toen hij al vroeg in de match geel kreeg, nadat hij de Iraanse doelman bijna zwaar had geblesseerd."

De Italiaanse media kennen Rudi Garcia ook nog van zijn passage bij Roma: "Arme Rudi, het is moeilijk om het vuur onder de snelkookpan van zijn België te doven", besluit de Gazzetta.