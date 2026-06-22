OFFICIEEL: Felice Mazzu heeft nieuwe job gevonden in Challenger Pro League

KAS Eupen heeft zijn nieuwe hoofdtrainer beet. Na het ontslag van Bruno Pinheiro kiezen de Panda’s voor een bekende naam uit het Belgische voetbal: Felice Mazzù moet de club opnieuw hogerop helpen in de Challenger Pro League.

Een kleine twee weken geleden besloot KAS Eupen om Bruno Pinheiro te ontslaan als hoofdcoach. Nu heeft de club zijn nieuwe trainer helemaal beet, en het is zeker geen onbekende naam in het Belgisch voetbal...

Eupen kiest voor ervaring

Zo kondigden de Panda's aan dat Felice Mazzu volgend seizoen langs de zijlijn zal zitten. De club eindigde afgelopen seizoen op de zevende plaats in de Challenger Pro League, maar wil volgend voetbaljaar hoger kunnen mikken.

"Mazzù is een ervaren en bijzonder gerespecteerde naam in het Belgische voetbal", schrijf de club op haar website. "Hij brengt een uitgebreide kennis van de Belgische competitie mee en kan een bewezen staat van dienst voorleggen in het ontwikkelen van competitieve en hechte ploegen."

Mazzù krijgt nieuwe kans na moeilijke passages

Jérôme Patris is zijn assistant en Damien Marcq zijn 'Technical Collaborator'. Thibaut Meyer vult de rol van Physical Coach in terwijl Enzo Donis 'Video Analyst & Set-Piece Coach' zal zijn. Een doelmannen-coach zal binnenkort worden voorgesteld.

Felice Mazzu was in het verleden al trainer bij Charleroi, KRC Genk, Union SG, Anderlecht, STVV en OH Leuven. Zijn meest opvallende passage was ongetwijfeld die bij Union SG. Met de Brusselaars pakte hij in 2021 de titel in 1B, waarna hij een jaar later meteen meedeed om de landstitel in de hoogste afdeling.





Dat leverde hem ook individuele erkenning op, want Mazzù werd in het seizoen 2021/22 uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. Bij Anderlecht, STVV en OHL liep het nadien een pak minder vlot, maar bij Eupen krijgt hij nu de kans om zijn carrière opnieuw op de rails te zetten. Voor Eupen is zijn komst dan ook een duidelijk signaal dat de ambities richting volgend seizoen opnieuw een stuk groter zijn.