Enige Duivel op topniveau legt uit wat er fout liep: "Hun doelman speelde de match van zijn leven"

De Rode Duivels hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK niet kunnen winnen. Na het eerdere puntenverlies bleef België deze keer steken op een teleurstellende 0-0 tegen Iran. Dat het geen nederlaag werd, was grotendeels te danken aan Thibaut Courtois.

De Belgische doelman moest verschillende keren tussenkomen, zeker nadat Nathan Ngoy na ruim een uur spelen met rood van het veld werd gestuurd. Iran rook zijn kans en kwam enkele keren gevaarlijk opzetten, maar Courtois hield zijn ploeg overeind.

Toch wilde de doelman na afloop niet te veel de nadruk leggen op zijn persoonlijke prestatie. "Het was een moeilijke wedstrijd. We wisten dat zij met een heel laag blok zouden spelen, zelfs nog lager dan we verwacht hadden. Met vijf verdedigers, vier middenvelders en één spits maakten ze het ons bijzonder moeilijk", aldus Courtois.

Volgens de doelman lag het probleem vooral voor doel. "We hebben onze kansen gehad, maar we konden ze niet afmaken. Hun doelman speelde misschien wel de wedstrijd van zijn leven. Soms is dat voetbal. Dan bots je op een keeper die alles pakt."

Rode kaart kantelpunt

De uitsluiting van Nathan Ngoy veranderde het wedstrijdbeeld aanzienlijk. Waar Iran aanvankelijk uitsluitend verdedigde, kreeg het na de rode kaart meer mogelijkheden om uit te breken.

"Met tien man werd de wedstrijd helemaal anders. Zij kwamen meer uit hun blok en kregen daardoor ook kansen in de omschakeling. Gelukkig konden we standhouden."



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Ondanks de nieuwe opdoffer blijft Courtois geloven in een goede afloop voor België op dit WK. De opdracht is ondertussen wel bijzonder duidelijk geworden. "De druk is nu natuurlijk hoger. Daar moeten we geen tekening bij maken. We moeten het resultaat van vanavond afwachten, maar één ding staat vast: tegen Nieuw-Zeeland moeten we absoluut winnen."

Vertrouwen blijft aanwezig

Hoewel België voorlopig onder de verwachtingen blijft, ziet Courtois geen reden tot paniek. "Ik denk niet dat het plan van de bondscoach verkeerd is. Tegenstanders passen zich ook aan. Iedereen weet dat België kwaliteit heeft en probeert onze sterke spelers uit de wedstrijd te halen. Dat maakt het moeilijk."

De doelman wijst daarbij op een trend die steeds vaker zichtbaar wordt op grote toernooien. "Voetbal is veranderd. Spanje heeft het moeilijk gehad, andere toplanden ook. Het is niet eenvoudig om tien spelers rond de eigen zestien uit verband te spelen. Dan heb je soms een beetje magie nodig."

Die magie moet er volgens Courtois tegen Nieuw-Zeeland komen. "Ik heb er vertrouwen in dat we die wedstrijd kunnen winnen. We zijn beter dan hen, maar dat moet je natuurlijk ook op het veld tonen."

