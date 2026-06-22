Voetbalanalist gaat over de schreef na rode kaart Ngoy: "Zwarte spelers hebben daar niet de concentratie voor"

Voetbalanalist gaat over de schreef na rode kaart Ngoy: "Zwarte spelers hebben daar niet de concentratie voor"
Foto: © photonews

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Rade Bogdanovic, voormalig spits van Atlético Madrid en Werder Bremen en inmiddels analist, heeft tijdens de wedstrijd tussen België en Iran op de Servische televisie racistische uitspraken gedaan. Dit nadat Nathan Ngoy rood pakte tegen Iran.

De ex-international van Joegoslavië ligt in Servië onder vuur na uitspraken die hij deed na de rode kaart voor Nathan Ngoy in de 67e minuut. De analist, die bekendstaat om zijn provocerende uitspraken, ging dit keer volledig over de schreef.

"Ik ben geen racist, maar..."

"Op dit niveau, als laatste verdediger zijn, een stilstaande bal missen en dan met rood van het veld moeten... Ik heb altijd gezegd dat deze spelers, en ik ben geen racist, maar zwarte spelers hebben niet de concentratie om het langer dan 60 tot 80 minuten vol te houden", verklaarde hij bij de Servische openbare omroep RTS.

"Ik heb met hen samengespeeld. Soms moesten we onze eigen spelers behoeden voor fouten", ging hij verder, terwijl hij zijn uitspraken probeerde te rechtvaardigen met zijn spelerservaring. Vervolgens werd hij teruggefloten door de presentator van de openbare televisiezender, die Frankrijk als voorbeeld aanhaalde, een ploeg met veel spelers met een donkere huidskleur die regelmatig op het hoogste niveau presteren.

Voormalig Servisch voetballer Rade Bogdanovic blijft bij zijn standpunt

De analist kwam nadien niet terug op zijn woorden, bleef bij zijn standpunt en voegde eraan toe: "Als we in detail willen gaan, kan dat. Zij maken ook fouten. Ik veralgemeen uiteraard niet, maar bij de meerderheid is er een gebrek aan concentratie."

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Ondanks de commotie was er op het moment van schrijven nog geen officiële reactie. Het valt af te wachten of deze uitspraken gevolgen zullen hebben voor de analist, van wie de woorden snel werden gedeeld op sociale media. Dergelijke uitspraken zouden uiteraard zijn positie bij de Servische openbare omroep in vraag kunnen stellen.

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