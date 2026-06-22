‘Nieuwe job voor Olivier Renard: opvallende topfunctie lonkt’

Vier maanden na zijn vertrek bij RSC Anderlecht lijkt Olivier Renard opnieuw onderdak te vinden in het voetbal. De voormalige sportief directeur van paars-wit staat volgens verschillende bronnen dicht bij een opvallende overstap naar Saudi-Arabië.

Nieuwe uitdaging in Saudi-Arabië voor Olivier Renard

Olivier Renard zou in poleposition liggen om sportief directeur te worden van Al-Shabab FC. De zesvoudige landskampioen kende een moeilijk seizoen en eindigde pas als dertiende in de Saudi Pro League. De clubleiding wil opnieuw aansluiting vinden bij de top en ziet in Renard de geschikte man om dat project vorm te geven.

Voor de 47-jarige Belg zou het een snelle terugkeer betekenen in het voetbalbestuur nadat hij vier maanden geleden afscheid moest nemen van Anderlecht.

Van Anderlecht naar het buitenland

Renard kwam eind 2024 aan boord bij Anderlecht, maar zijn passage in Brussel bleek van korte duur. Na zijn ontslag bleef het enige tijd stil rond zijn toekomst, al werd achter de schermen al snel duidelijk dat de voormalige doelman nog steeds hoog aangeschreven staat in het internationale voetbal.

Een overstap naar Al-Shabab zou bovendien geen volledig onbekend terrein zijn. Renard deed eerder al buitenlandse ervaring op als sportief directeur bij het Canadese Montreal Impact in de MLS. Die periode leverde hem waardevolle ervaring op in een internationale omgeving.

Bekende namen wachten op Renard

Bij Al-Shabab komt Renard mogelijk opnieuw in contact met bekende gezichten uit het Belgische voetbal. Zo verlengde Yannick Carrasco onlangs zijn contract bij de club. Ook voormalig Anderlecht-verdediger Wesley Hoedt maakt deel uit van de selectie.





De Saudische competitie blijft bovendien buitenlandse investeringen aantrekken, waardoor de rol van sportief directeur steeds belangrijker wordt.

Kans op eerherstel als sportief directeur

Voor Renard kan deze stap een kans zijn om zich opnieuw te bewijzen op internationaal niveau. Na het teleurstellende einde van zijn periode bij Anderlecht krijgt hij mogelijk de kans om een ambitieuze club opnieuw richting de top van het Saudische voetbal te loodsen.