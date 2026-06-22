De man die de Rode Duivels moeten kloppen: op dit WK staan de minder bekende doelmannen in de schijnwerpers

Zijn naam zegt je waarschijnlijk niets. Toch is Max Crocombe de man die tussen de Rode Duivels en de zestiende finales van het WK 2026 zal staan.

Kende u, voor dit WK 2026, de namen van Eloy Room, Vozinha, Mohammed Al-Oways, Mahmud Abunada of Alireza Beiranvand? Waarschijnlijk wel: twee van hen hebben bij ons gespeeld. Maar je kan niet zeggen dat Room, de doelman van Curaçao, veel indruk maakte bij Cercle Brugge, terwijl Beiranvand vooral is blijven hangen door zijn vrij matige optredens bij Antwerp.

Al deze doelmannen dingen momenteel mee naar een plek in het elftal van de groepsfase. Het slechte nieuws is dat ook Thibaut Courtois genomineerd zou kunnen worden, maar hem kent natuurlijk iedereen. De doelman van Real Madrid schitterde tegen Iran en moest toegeven dat zijn collega “de wedstrijd van zijn leven” keepte.

Courtois prijst de prestaties van de doelmannen

“Het is altijd speciaal op een WK. Je ziet vaak keepers van wat kleinere landen, die veel te verduren krijgen, van dit soort prestaties neerzetten”, glimlacht Courtois stijlvol. “Het is altijd heel fijn om te zien... goed, natuurlijk minder als het tegen ons is, maar het is leuk om keepers zo te zien uitblinken.”

Natuurlijk is het niet de eerste keer dat een doelman “de wedstrijd van zijn leven” speelt tegen de Rode Duivels: in 2014 pakte Tim Howard (zeker geen nobody) 16 reddingen tegen België in de achtste finales en duwde ons bijna in zijn eentje naar verlengingen. Een record... inmiddels geëvenaard: Eloy Room noteerde 16 reddingen met Curaçao tegen Ecuador. Een prestatie voor de eeuwigheid. We hebben het over een keeper uit... de Amerikaanse tweede klasse.

En wat te zeggen van de match van Vozinha, 40 jaar, in tranen nadat hij werkelijk alles pakte tegen Spanje? Deze 40-jarige reservedoelman in de Portugese tweede klasse was de onverwachte held bij het gelijkspel van Kaapverdië tegen La Roja.

Mohammed Al-Owais is de bekendste van dit lijstje omdat zijn optreden tegen Uruguay in de openingsmatch geen primeur was: in 2022 schitterde hij al tegen Argentinië. Lichtblauw ligt hem. Maar de doelman van Al-Qadsiah is geen absolute topper, net zomin als Mahmoud Abunada, wiens prestatie tegen Zwitserland toch vermeld mag worden: “slechts” vijf reddingen, maar wat voor reddingen voor de in Doha geboren keeper, die tot man van de match werd uitgeroepen.

Kan Max Crocombe hetzelfde doen tegen de Rode Duivels?

Vrijdag in Vancouver zullen de ogen dus gericht zijn op Max Crocombe. Weer zo’n naam die u wellicht niets zegt. Crocombe is doelman van Millwall in de Championship en speelde vorig seizoen ongeveer de helft van de wedstrijden van de Londense club, zonder echt te imponeren. Op zijn 32ste zal zijn carrière waarschijnlijk niet meer echt van de grond komen.

Crocombe werd trouwens door enkele Nieuw-Zeelandse fans met de vinger gewezen na zijn match tegen Egypte: volgens hen is hij niet beslissend genoeg en had hij minstens één of twee van die schoten moeten pakken. Velen vinden dat bondscoach Darren Bazeley hem voor de derde groepsmatch moet vervangen door Alex Paulsen, doelman van Lechia Gdansk (die, ter info, tussen de palen stond bij de recente referentiewedstrijd van Nieuw-Zeeland: een 4-1 tegen Chili in een oefenmatch).

Hoe dan ook, het valt niet uit te sluiten dat België vrijdag opnieuw op een keeper in bloedvorm botst, al zit Crocombe op dit toernooi voorlopig niet in dezelfde wereld als Room en Vozinha. Aan onze spelers om deze keer “hun emoties te beheersen”, zoals Lukaku het uitlegde...