WK-LIVE 22/6: Messi schrijft geschiedenis en loodst Argentinië voorbij Oostenrijk
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Het WK is ondertussen al even bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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Messi schrijft geschiedenis en loodst Argentinië voorbij Oostenrijk
Argentinië heeft zich maandag verzekerd van een 2-0-overwinning tegen Oostenrijk op het WK. In een wedstrijd waarin de Zuid-Amerikanen lange tijd controle hadden, was Lionel Messi opnieuw de grote man. De vedette miste eerst nog een strafschop, maar zorgde later alsnog voor twee doelpunten.
De wedstrijd begon met een vroege controverse. Na tussenkomst van de VAR kreeg Argentinië al snel een strafschop, maar Messi trapte naast. Oostenrijk bleef daarna goed georganiseerd verdedigen en gaf weinig ruimte weg. Toch brak Messi na 38 minuten de ban. Op aangeven van Facundo Medina werkte hij beheerst af en maakte hij zijn zeventiende WK-doelpunt, goed voor het record van WK-topschutter aller tijden.
Oostenrijk dringt aan, Martinez houdt stand
Na de rust probeerde Oostenrijk het tij te keren. Marcel Sabitzer zorgde meermaals voor gevaar, maar doelman Emiliano Martinez stond telkens op de juiste plaats. Ook een gevaarlijke vrije trap van de middenvelder werd knap uit doel geranseld door de Argentijnse sluitpost.
Ralf Rangnick gooide met onder meer Marko Arnautovic, Patrick Wimmer en Carney Chukwuemeka extra aanvallende krachten in de strijd, maar een gelijkmaker bleef uit. Gregoritsch kreeg nog een kopkans, terwijl Sabitzer in de slotfase van afstand uithaalde. Opnieuw stond Martinez pal. Argentinië hield stand. In de blessuretijd bekroonde Messi de verdiende overwinning met een tweede goal.
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Het WK is ondertussen al even bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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