Was dit de eerste echte fout van Rudi Garcia?

Ophef anderhalf uur voor de aftrap van België–Iran: Romelu Lukaku werd aangekondigd als basisspeler. De voorzorgsmaatregelen die Rudi Garcia zei te willen nemen, gingen dus gewoon overboord.

Men vermoedde dat Romelu Lukaku er smachtend naar verlangde, en we wisten dat hij fysiek klaar was voor maximaal een klein uurtje. Hem tegen Iran in de basis zien staan was dan ook niet zozeer een schok omdat het op een medisch mirakel leek, maar vooral omdat die beslissing van Rudi Garcia veelzeggend was.

Garcia's uitleg kwam op één punt neer: Charles De Ketelaere was licht geblesseerd en dus niet in staat om op 100% zijn plek te houden. Goed... maar ook al was hij fit geweest, CDK was niet de enige optie voor de bondscoach. De Ketelaere was niet op 100%? Romelu Lukaku evenmin... en dat was te zien.

Deze Lukaku is niet klaar

Zelfs de beste versie van Big Rom heeft al moeilijke wedstrijden gespeeld tegen dit soort dicht opeengepakte defensies, en zondag in het SoFi Stadium kregen we zeker niet de beste te zien. Hoe had het ook anders gekund? Lukaku heeft dit seizoen minder dan 100 minuten gespeeld. Zijn invalbeurt tegen Egypte was dan wel "beslissend", maar liet ook tekortkomingen zien die door zijn beslissende actie bij zijn eerste (niet-)balcontact snel vergeten werden.

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Zijn aanwezigheid veranderde ook alles aan het spel van de Rode Duivels, die te vaak probeerden door het centrum te forceren via Romelu... wiens kaatswerk ondermaats was. Nooit in het juiste tempo, en slechts zelden vond de topschutter uit de geschiedenis van de nationale ploeg een gaatje richting doelman Beiranvand.

Het meest veelzeggende moment was die actie met de rug naar doel, toen hij zich wilde draaien... maar de bal veel te ver voor zich uit duwde om te kunnen schieten. Dat was iets na het uur, net op het moment dat je dacht dat Rudi Garcia hem eindelijk naar de kant zou halen.



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Matias Fernandez-Pardo heeft zijn kans niet gekregen

Uiteindelijk speelde Lukaku meer dan zeventig minuten, terwijl een uur het maximum had moeten zijn. Alsof Garcia, door hem op het veld te laten, hoopte dat de magie alsnog zou werken. Die basisplaats was een slag in het water. En u zult ons Romelu hier niet om horen verwijten. Dit keer lag de fout bij de coach.

Waarom Matias Fernandez-Pardo meenemen als je hem vervolgens alleen kruimels aan speeltijd geeft? De vergelijking met Divock Origi, die op de persconferentie werd gemaakt, was best relevant... maar Origi stond in de voorbereiding in de basis en kreeg daarna telkens een halfuur in elke groepsmatch. Fernandez-Pardo speelde 12 en 17 minuten in de voorbereiding... en 4, daarna 3 minuten op dit WK 2026.

En nu? Moet je de man van Lille dan maar tegen Nieuw-Zeeland in de basis zetten en het lot van de natie op zijn schouders leggen? Dat zou waarschijnlijk het slechtste zijn wat je kunt doen. Had Fernandez-Pardo geleidelijk zijn draai kunnen vinden, dan was het minder risicovol geweest. Nu lijkt het erop dat de positie van nummer 9 opnieuw naar Lukaku moet gaan, die nog altijd wordt achtervolgd door de herinnering aan Kroatië in 2022, of naar De Ketelaere, die nu al enkele wedstrijden zijn niveau niet haalt...