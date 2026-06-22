Opinie Was dit de eerste echte fout van Rudi Garcia?

Brandon Morren Florent Malice
Brandon Morren en Florent Malice vanuit Los Angeles
| 2 reacties
Was dit de eerste echte fout van Rudi Garcia?
Foto: AI generated

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ophef anderhalf uur voor de aftrap van België–Iran: Romelu Lukaku werd aangekondigd als basisspeler. De voorzorgsmaatregelen die Rudi Garcia zei te willen nemen, gingen dus gewoon overboord.

Men vermoedde dat Romelu Lukaku er smachtend naar verlangde, en we wisten dat hij fysiek klaar was voor maximaal een klein uurtje. Hem tegen Iran in de basis zien staan was dan ook niet zozeer een schok omdat het op een medisch mirakel leek, maar vooral omdat die beslissing van Rudi Garcia veelzeggend was.

Garcia's uitleg kwam op één punt neer: Charles De Ketelaere was licht geblesseerd en dus niet in staat om op 100% zijn plek te houden. Goed... maar ook al was hij fit geweest, CDK was niet de enige optie voor de bondscoach. De Ketelaere was niet op 100%? Romelu Lukaku evenmin... en dat was te zien.

Deze Lukaku is niet klaar

Zelfs de beste versie van Big Rom heeft al moeilijke wedstrijden gespeeld tegen dit soort dicht opeengepakte defensies, en zondag in het SoFi Stadium kregen we zeker niet de beste te zien. Hoe had het ook anders gekund? Lukaku heeft dit seizoen minder dan 100 minuten gespeeld. Zijn invalbeurt tegen Egypte was dan wel "beslissend", maar liet ook tekortkomingen zien die door zijn beslissende actie bij zijn eerste (niet-)balcontact snel vergeten werden.

Garcia Rudi
© photonews

Zijn aanwezigheid veranderde ook alles aan het spel van de Rode Duivels, die te vaak probeerden door het centrum te forceren via Romelu... wiens kaatswerk ondermaats was. Nooit in het juiste tempo, en slechts zelden vond de topschutter uit de geschiedenis van de nationale ploeg een gaatje richting doelman Beiranvand.

Het meest veelzeggende moment was die actie met de rug naar doel, toen hij zich wilde draaien... maar de bal veel te ver voor zich uit duwde om te kunnen schieten. Dat was iets na het uur, net op het moment dat je dacht dat Rudi Garcia hem eindelijk naar de kant zou halen.

Lees ook... Courtois ziet de tactische fouten die gemaakt werden en geeft oplossingen

Matias Fernandez-Pardo heeft zijn kans niet gekregen

Uiteindelijk speelde Lukaku meer dan zeventig minuten, terwijl een uur het maximum had moeten zijn. Alsof Garcia, door hem op het veld te laten, hoopte dat de magie alsnog zou werken. Die basisplaats was een slag in het water. En u zult ons Romelu hier niet om horen verwijten. Dit keer lag de fout bij de coach.

Waarom Matias Fernandez-Pardo meenemen als je hem vervolgens alleen kruimels aan speeltijd geeft? De vergelijking met Divock Origi, die op de persconferentie werd gemaakt, was best relevant... maar Origi stond in de voorbereiding in de basis en kreeg daarna telkens een halfuur in elke groepsmatch. Fernandez-Pardo speelde 12 en 17 minuten in de voorbereiding... en 4, daarna 3 minuten op dit WK 2026.

En nu? Moet je de man van Lille dan maar tegen Nieuw-Zeeland in de basis zetten en het lot van de natie op zijn schouders leggen? Dat zou waarschijnlijk het slechtste zijn wat je kunt doen. Had Fernandez-Pardo geleidelijk zijn draai kunnen vinden, dan was het minder risicovol geweest. Nu lijkt het erop dat de positie van nummer 9 opnieuw naar Lukaku moet gaan, die nog altijd wordt achtervolgd door de herinnering aan Kroatië in 2022, of naar De Ketelaere, die nu al enkele wedstrijden zijn niveau niet haalt... 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Opinie
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Iran
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Courtois ziet de tactische fouten die gemaakt werden en geeft oplossingen

Courtois ziet de tactische fouten die gemaakt werden en geeft oplossingen

20:20
1
De man die de Rode Duivels moeten kloppen: op dit WK staan de minder bekende doelmannen in de schijnwerpers

De man die de Rode Duivels moeten kloppen: op dit WK staan de minder bekende doelmannen in de schijnwerpers

20:40
Fantastisch nieuws voor Jérémy Doku: Rode Duivel is papa geworden!

Fantastisch nieuws voor Jérémy Doku: Rode Duivel is papa geworden!

19:42
16
Nederland ontploft na blamage van Rode Duivels: “De beste speler zit op de bank!”

Nederland ontploft na blamage van Rode Duivels: “De beste speler zit op de bank!”

22:00
7
De Bruyne en Tielemans in kortsluiting: Garcia moet zware knoop doorhakken

De Bruyne en Tielemans in kortsluiting: Garcia moet zware knoop doorhakken

18:00
8
Toby Alderweireld trekt aan alarmbel na opvallend moment bij Rode Duivels

Toby Alderweireld trekt aan alarmbel na opvallend moment bij Rode Duivels

17:30
Voetbalanalist gaat over de schreef na rode kaart Ngoy: "Zwarte spelers hebben daar niet de concentratie voor"

Voetbalanalist gaat over de schreef na rode kaart Ngoy: "Zwarte spelers hebben daar niet de concentratie voor"

17:00
28
STVV verrast vriend en vijand met stevige affiche tegen Champions League-klepper

STVV verrast vriend en vijand met stevige affiche tegen Champions League-klepper

22:30
Al reden tot paniek? Zoveel kans maken Rode Duivels op volgende ronde en groepswinst

Al reden tot paniek? Zoveel kans maken Rode Duivels op volgende ronde en groepswinst

15:30
5
Romelu Lukaku geeft opvallende update over zijn fitheid en zijn basisplaats Reactie

Romelu Lukaku geeft opvallende update over zijn fitheid en zijn basisplaats

06:00
5
Anthony Vanden Borre haalt vernietigend uit naar Rudi Garcia en staf

Anthony Vanden Borre haalt vernietigend uit naar Rudi Garcia en staf

14:00
3
📷 Nieuwe naam duikt op om trainer van RSC Anderlecht te worden

📷 Nieuwe naam duikt op om trainer van RSC Anderlecht te worden

22:05
8
Peter Vandenbempt spaart niemand meer bij Rode Duivels: "Geen excuses voor deze prestatie"

Peter Vandenbempt spaart niemand meer bij Rode Duivels: "Geen excuses voor deze prestatie"

12:20
24
Waarom België plots niet meer scoort wanneer het écht telt

Waarom België plots niet meer scoort wanneer het écht telt

11:50
35
Deze Rode Duivel gaat nog voor Standard spelen: "Hij zegt het me vaak"

Deze Rode Duivel gaat nog voor Standard spelen: "Hij zegt het me vaak"

18:45
WK-LIVE 22/6: Messi schrijft geschiedenis en loodst Argentinië voorbij Oostenrijk

WK-LIVE 22/6: Messi schrijft geschiedenis en loodst Argentinië voorbij Oostenrijk

21:02
1
Buitenlandse analisten vernietigend voor Rode Duivels: "In de tweede helft sliep ik echt"

Buitenlandse analisten vernietigend voor Rode Duivels: "In de tweede helft sliep ik echt"

11:30
4
‘Nieuwe job voor Olivier Renard: opvallende topfunctie lonkt’

‘Nieuwe job voor Olivier Renard: opvallende topfunctie lonkt’

20:00
Iran laat na match tegen België opvallende boodschap achter in kleedkamer

Iran laat na match tegen België opvallende boodschap achter in kleedkamer

10:50
Serge Gumienny spaart arbitrage niet na gelijkspel Rode Duivels

Serge Gumienny spaart arbitrage niet na gelijkspel Rode Duivels

10:20
7
Thibaut Courtois heeft wel wat te zeggen over de rode kaart voor Ngoy en kijkt ook naar... Vanaken

Thibaut Courtois heeft wel wat te zeggen over de rode kaart voor Ngoy en kijkt ook naar... Vanaken

09:00
94
Nainggolan rijdt door rood terwijl hij rijverbod heeft: advocaat reageert

Nainggolan rijdt door rood terwijl hij rijverbod heeft: advocaat reageert

19:18
2
"Echt slecht" en "Arme Rudi": buitenlandse media sparen Rode Duivels niet na nieuw puntenverlies

"Echt slecht" en "Arme Rudi": buitenlandse media sparen Rode Duivels niet na nieuw puntenverlies

09:50
Heel veel miljoenen op komst? Megadeal lonkt voor Leandro Trossard

Heel veel miljoenen op komst? Megadeal lonkt voor Leandro Trossard

09:20
📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion en dat zet geruchtenmolen meteen in gang

📷 KAA Gent neemt afscheid van deze pion en dat zet geruchtenmolen meteen in gang

18:25
Groot verlies voor Antwerp: Anderlecht haalt Jean Kindermans terug naar Neerpede

Groot verlies voor Antwerp: Anderlecht haalt Jean Kindermans terug naar Neerpede

18:11
23
Onze analist is héél scherp: "Als Doku en De Bruyne uit vorm zijn, worden we een anonieme ploeg" Interview

Onze analist is héél scherp: "Als Doku en De Bruyne uit vorm zijn, worden we een anonieme ploeg"

08:30
14
Nathan Ngoy slachtoffer van racisme na rode kaart tegen Iran

Nathan Ngoy slachtoffer van racisme na rode kaart tegen Iran

08:50
10
‘Vrancken laat België achter zich en kiest voor verrassend avontuur’

‘Vrancken laat België achter zich en kiest voor verrassend avontuur’

17:40
1
Pijnlijk cijfer legt grootste probleem van Rode Duivels bloot

Pijnlijk cijfer legt grootste probleem van Rode Duivels bloot

08:20
1
Garcia uiterlijk héél rustig: "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland, we zullen winnen van Nieuw-Zeeland" Reactie

Garcia uiterlijk héél rustig: "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland, we zullen winnen van Nieuw-Zeeland"

07:40
11
Courtois man van de match, zoals te vaak: onze punten voor de Rode Duivels tegen Iran

Courtois man van de match, zoals te vaak: onze punten voor de Rode Duivels tegen Iran

07:20
13
Toby Alderweireld windt er geen doekjes om na nieuwe misstap van België

Toby Alderweireld windt er geen doekjes om na nieuwe misstap van België

07:50
1
Wat moet België nu doen? Dit zijn alle scenario's voor de Rode Duivels richting Nieuw-Zeeland

Wat moet België nu doen? Dit zijn alle scenario's voor de Rode Duivels richting Nieuw-Zeeland

07:00
12
In één klap: vier promotiehelden vertrekken bij Lommel

In één klap: vier promotiehelden vertrekken bij Lommel

15:52
Enige Duivel op topniveau legt uit wat er fout liep: "Hun doelman speelde de match van zijn leven" Reactie

Enige Duivel op topniveau legt uit wat er fout liep: "Hun doelman speelde de match van zijn leven"

23:57
9

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 2
Tsjechië Tsjechië 1-1 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Zwitserland Zwitserland 4-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-3 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 2-0 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk 23:00 Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 23/06 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 23/06 Algerije Algerije
Portugal Portugal 23/06 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 23/06 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 24/06 DR Congo DR Congo

Nieuwste reacties

Divano Divano over Nederland ontploft na blamage van Rode Duivels: “De beste speler zit op de bank!” dbr1609 dbr1609 over Argentinië - Oostenrijk: 2-0 Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Voetbalanalist gaat over de schreef na rode kaart Ngoy: "Zwarte spelers hebben daar niet de concentratie voor" Eldonte Eldonte over Was dit de eerste echte fout van Rudi Garcia? mantoch mantoch over WK-LIVE 22/6: Messi schrijft geschiedenis en loodst Argentinië voorbij Oostenrijk Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Peter Vandenbempt spaart niemand meer bij Rode Duivels: "Geen excuses voor deze prestatie" FCB vo altijd FCB vo altijd over De Bruyne en Tielemans in kortsluiting: Garcia moet zware knoop doorhakken TatstOn TatstOn over Courtois ziet de tactische fouten die gemaakt werden en geeft oplossingen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren RememberLierse RememberLierse over Fantastisch nieuws voor Jérémy Doku: Rode Duivel is papa geworden! Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved