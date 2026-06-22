Nederland ontploft na blamage van Rode Duivels: “De beste speler zit op de bank!”

Hans Kraay junior begrijpt weinig van de keuzes van bondscoach Rudi Garcia op het WK. Na de teleurstellende remises tegen Egypte en Iran richt de ESPN-analist zijn pijlen op één opvallende afwezige: Hans Vanaken.

Kraay ziet grote fout bij Rode Duivels

België overtuigt voorlopig allerminst op het WK. Tegen Egypte bleef het bij 1-1, terwijl Iran de Rode Duivels op een scoreloos gelijkspel hield. Voor Hans Kraay junior ligt een deel van het probleem bij de personeelskeuzes van bondscoach Rudi Garcia.

“Hans Vanaken is volgens mij de beste speler van België. En die speelt niet”, stelde Kraay in WK Praat op ESPN. De Nederlandse analist gaf aan al jaren te wachten op een Belgische doorbraak op een groot toernooi.

Volgens hem wordt het potentieel van deze generatie opnieuw onvoldoende benut. Ook oud-international Hedwiges Maduro schaarde zich achter Vanaken. “Zo’n mooie techniek en hij kan heel goed afwerken”, klonk het.

Biografie Hans Vanaken

Hans Vanaken werd geboren op 24 augustus 1992 in Neerpelt. De 1,95 meter lange aanvallende middenvelder doorliep een deel van zijn jeugdopleiding bij PSV, brak door bij Lommel United en versierde vervolgens een transfer naar Sporting Lokeren. Sinds 2015 speelt hij voor Club Brugge, waar hij uitgroeide tot aanvoerder en clubicoon.

Bij Club Brugge groeide Vanaken uit tot een van de meest bepalende spelers van het afgelopen decennium. Hij won meerdere landstitels, de Belgische Beker en drie keer de Gouden Schoen. In meer dan 550 wedstrijden verzamelde hij ruim 150 doelpunten en meer dan 100 assists voor Blauw-Zwart. Recent verlengde hij zijn contract zelfs tot de zomer van 2028.





Marktwaarde en recente prestaties

Hoewel Vanaken inmiddels 33 jaar is, blijft hij een van de sterkhouders van de Belgische competitie. Zijn actuele marktwaarde wordt geschat op ongeveer vijf miljoen euro. Bij Club Brugge was hij ook afgelopen seizoen opnieuw belangrijk met doelpunten, assists en zijn kenmerkende spelverdeling.

Juist daarom begrijpen Kraay en Maduro niet waarom Vanaken op dit WK slechts korte invalbeurten kreeg. Tegen Egypte mocht hij vier minuten meedoen, tegen Iran kreeg hij 32 minuten. Ook bij de fans van de Rode Duivels blijft de vraag hangen of België zichzelf tekortdoet door zijn meest ervaren spelmaker niet vanaf de aftrap te laten starten.