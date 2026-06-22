Courtois ziet de tactische fouten die gemaakt werden en geeft oplossingen

Na het verrassende gelijkspel tegen Iran staat België met de rug tegen de muur op het WK. De Rode Duivels konden opnieuw niet winnen en moeten in de laatste groepswedstrijd vol aan de bak tegen Nieuw-Zeeland.

Na afloop kreeg Thibaut Courtois vragen over de speelwijze van België en de aanpak van de bondscoach. De doelman wilde echter niet meegaan in de kritiek.

"Nee, ik denk dat het plan wel juist was", reageerde hij resoluut. "Uiteindelijk past de tegenstander zich ook aan. Ze verdedigden met bijna iedereen achter de bal."

Probleem ligt volgens Courtois elders

De Real Madrid-doelman zag vooral tekortkomingen in de uitvoering. "Misschien moeten we sneller spelen. Als de bal naar de flank gaat, moeten er meer loopacties komen. We moeten vaker diepgaan, meer beweging creëren en sneller de ruimtes aanvallen."

Volgens Courtois is dat de enige manier om een defensief blok zoals dat van Iran open te breken. "Als je hun organisatie een beetje uit verband kunt spelen met loopacties, komt er ruimte vrij tussen de lijnen. Daar moeten we beter in worden."

Alles op Nieuw-Zeeland

Ondanks de moeilijke situatie blijft Courtois geloven in kwalificatie. "We moeten winnen van Nieuw-Zeeland. Dat is duidelijk. Maar zo werkt voetbal vandaag niet meer dat je zomaar drie of vier goals maakt tegen een kleinere ploeg."



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Toch blijft het vertrouwen aanwezig. "Ik geloof dat we het tikkeltje geluk en de magie zullen vinden die nodig zijn om die wedstrijd open te breken. We moeten nu gewoon leveren wanneer het moet."