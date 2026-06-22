Deze Rode Duivel gaat nog voor Standard spelen: "Hij zegt het me vaak"

Diego Moreira heeft bij Strasbourg mooie stappen gezet. Maar hij is Standard daarom niet vergeten en lijkt voorbestemd om ooit het rood-witte shirt te dragen.

Met Nathan Ngoy, Arthur Theate, Thomas Meunier, Axel Witsel en Nicolas Raskin behoort ook Diego Moreira tot de Duivels die op het WK rondlopen met rouche-bloed in de aderen. Voor de vleugelback van Strasbourg gaat dat verder dan een paar jaren in een jeugdopleiding: hij werd geboren in Luik als zoon van Almami Moreira (128 wedstrijden voor Standard) en kleinzoon van Helmut Graf (221 matchen voor de Rouches). Alles wijst erop dat hij ooit zelf op het veld van Sclessin zal staan.

Moreira kreeg zijn opleiding op de hoogtes van Sart-Tilman tot zijn 16de, in 2020. Daarna trok hij naar Benfica om zijn vorming af te ronden en werd hij ook Portugees belofteninternational. Zijn vader Almami gaf onlangs een interview aan La Dernière Heure. Zoals hij uitlegt, is er in zes jaar tijd veel veranderd: "Sinds Diego vertrokken is, zijn de dingen niet goed verlopen."

Standard blijft altijd ergens in zijn hoofd

Maar de band tussen zijn zoon en Standard blijft bijzonder sterk: "Op een dag gaat Diego opnieuw voor Standard spelen. Hij zegt het me vaak. Niet nu, maar ook niet wanneer het te laat is. Standard is zijn thuis, mijn thuis en het thuis van zijn grootvader Helmut", verzekert Almami Moreira, die intussen ook zijn makelaar is geworden.

Intussen is er eerst nog een WK om te spelen. Uit respect voor zijn Belgische roots keerde Diego Moreira Portugal van Roberto Martinez de rug toe om Rode Duivel te worden. En hij zou wel eens één van de spelers kunnen zijn die het bijzonder vervelende forfait van Jérémy Doku moeten opvangen, na de beste seizoenhelft uit zijn carrière bij Strasbourg. Een doorbraak waar sommige Luikse jeugdtrainers met terecht wat trots naar kijken. En over een paar jaar een hereniging?