📷 Nieuwe naam duikt op om trainer van RSC Anderlecht te worden

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Anderlecht lijkt stilaan een verrassende keuze te maken in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wint de komst van de Portugese coach Lino Godinho aan snelheid. Een naam die bij veel supporters nog vragen oproept.