📷 Nieuwe naam duikt op om trainer van RSC Anderlecht te worden
Anderlecht lijkt stilaan een verrassende keuze te maken in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wint de komst van de Portugese coach Lino Godinho aan snelheid. Een naam die bij veel supporters nog vragen oproept.
Nieuwe naam duikt op om trainer van RSC Anderlecht te worden
De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer bij Anderlecht lijkt stilaan in een beslissende fase te komen. Volgens verschillende bronnen behoort de Portugese coach Vitor Bruno tot de belangrijkste kandidaten om de vacature in het Lotto Park in te vullen.
De 43-jarige Portugees is geen bekende naam in het Belgische voetbal, maar heeft wel een indrukwekkend parcours als assistent-trainer achter de rug. Jarenlang werkte hij nauw samen met Sergio Conceiçao, de voormalige publiekslieveling van Standard. Samen passeerden ze langs clubs als Braga, FC Nantes en FC Porto.
Tegen Anderlecht gecoacht
In de zomer van 2024 kreeg Bruno zijn kans als hoofdtrainer van FC Porto. Hij volgde er Conceiçao op, maar zijn avontuur duurde slechts enkele maanden. Na 29 wedstrijden werd hij in januari 2025 alweer ontslagen. Opvallend genoeg stond hij tijdens die periode ook tegenover Anderlecht. In de Europa League hield Porto toen paars-wit op een 2-2-gelijkspel.
Anderlecht wil de trainerskwestie zo snel mogelijk afronden, aangezien de voorbereiding op het nieuwe seizoen inmiddels gestart is. Daardoor zouden de komende dagen cruciaal kunnen worden in het dossier rond Vitor Bruno.
Anderlecht lijkt stilaan een verrassende keuze te maken in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri wint de komst van de Portugese coach Lino Godinho aan snelheid. Een naam die bij veel supporters nog vragen oproept.
Lino Godinho op weg naar Anderlecht?
De trainerszoektocht van RSC Anderlecht lijkt in een beslissende fase terechtgekomen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is Lino Godinho momenteel de belangrijkste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer van paars-wit te worden. De Portugese coach werkte de voorbije jaren vooral in de schaduw van Francesco Farioli en bouwde zo een stevige reputatie op als tactisch sterke assistent.
Volgens Tavolieri zou Godinho zelfs al zeer snel in Brussel kunnen arriveren, mogelijk samen met enkele leden van zijn technische staf. Achter de schermen zou sportief directeur Antoine Sibierski overtuigd zijn geraakt van zijn profiel. Daarbij speelt ook de wens om opnieuw met een klassieke viermansverdediging te spelen een belangrijke rol.
Van videoanalist tot gewaardeerde assistent
Lino Godinho werd geboren in Portugal en bouwde zijn carrière niet op als bekende profvoetballer, maar als trainer en analist. In tegenstelling tot veel coaches beschikt hij niet over een indrukwekkend verleden als speler op het hoogste niveau.
Zijn doorbraak kwam via functies als videoanalist en tactisch medewerker. Daardoor ontwikkelde hij zich tot een specialist in wedstrijdvoorbereiding, data-analyse en tactische organisatie. Die kwaliteiten brachten hem uiteindelijk in contact met Francesco Farioli, een van de meest vernieuwende trainers uit het Europese voetbal.
Succesvolle samenwerking met Farioli
Godinho werkte samen met Farioli bij verschillende clubs. Onder meer bij het Turkse Fatih Karagümrük en later bij Alanyaspor maakte hij deel uit van de technische staf.
Zijn grootste bekendheid verwierf hij echter tijdens passages bij OGC Nice en vervolgens bij AFC Ajax. Daar werkte hij mee aan teams die bekendstonden om hun hoge pressing, verzorgde opbouw en tactische discipline. Hoewel Godinho nooit zelf in de schijnwerpers stond, wordt hij binnen trainerskringen beschouwd als een belangrijke architect achter die speelstijl.
Wat wel vaststaat, is dat Anderlecht mogelijk kiest voor een trainer zonder ervaring als hoofdcoach op het hoogste niveau. Dat maakt zijn aanstelling risicovol, maar tegelijk ook bijzonder interessant. Paars-wit zou daarmee voluit kiezen voor een moderne voetbalvisie, geïnspireerd door de werkwijze van Farioli.
Mocht de deal effectief rondkomen, dan krijgt Godinho meteen een enorme uitdaging. De verwachtingen bij Anderlecht zijn immers altijd hoog en supporters verlangen al jaren naar een ploeg die opnieuw aantrekkelijk én succesvol voetbal brengt.
🚨 EXCLUSIVE – The possibility of bringing in Lino Godinho is gaining momentum at RSCA! 🟣— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 22, 2026
🇵🇹 Sources tell Francesco Farioli’s Portuguese assistant could even arrive as early as this Tuesday, together with his coaching staff.
🔄 A decision made behind the scenes by Antoine… pic.twitter.com/NNKM2K3Tjp
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