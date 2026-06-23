Youri Tielemans doet aan 'damage control' daags na Iran

De dag na het gelijkspel tegen Iran was het "damage control" op de persconferentie: aanvoerder Youri Tielemans stond de pers te woord, terug in Seattle.

Het is niet zo dat Youri Tielemans een “lastige” geïnterviewde is: welbespraakt en aangenaam, hij kan prima interessante antwoorden geven… als de context dat toelaat. De dag na een zwakke prestatie en terwijl de hele pers de Duivels én de bondscoach fileert? Dan neemt de “made in Neerpede”-opleiding — lees: gladde communicatie vol clichés — het weer over.

Geen verrassing dus dat de aanvoerder van de Rode Duivels maandag in Seattle “rust in de tent” bracht, zoals Raymond Goethals het zei. “We hebben de knop omgedraaid en zijn voor 100% gefocust om door te stoten naar de volgende ronde. Nee, we hebben nog geen wedstrijden gewonnen, maar we hebben ook niet verloren en we weten wat we moeten doen,” zegt Tielemans.

Het vertrouwen heeft de groep volgens hem dus niet verlaten. “We zitten vol vertrouwen… maar ook met de nodige bescheidenheid. We werken hard om het doel te bereiken: doorgaan naar de volgende ronde,” gaat Youri Tielemans verder, die de kritiek op de match tegen Iran ook wil relativeren. “We hebben kansen gehad om minstens één of twee keer te scoren, maar hun doelman pakte een paar knappe ballen.”

Tielemans relativeert de situatie bij de Rode Duivels

De kritiek richtte zich op de leiders van de kern, met name De Bruyne, Meunier maar ook op hemzelf. “Het is logisch dat men in dit soort situaties naar de ervaren spelers kijkt, maar je moet dat collectief aanpakken,” vindt Youri Tielemans. “De kritiek kan me weinig schelen. Ik haat het om met de vinger naar één speler te wijzen: als we niet winnen, is dat de schuld van het team, niet van één of twee spelers.”

Voor de laatste groepsmatch wilde de kapitein dus de puntjes op de i zetten. “Rond een WK hangen veel emoties, dat weten we. Maar als we winnen, zijn we geplaatst en is alles oké. Ook dat moet je meenemen. Ik zeg niet dat het goed was, maar we moeten de laatste wedstrijd positief benaderen,” aldus Tielemans.





“Iedereen verwachtte misschien dat we al onze matchen met 5-0 zouden winnen en vlot eerste in onze groep zouden worden. Maar zo werkt het voetbal vandaag niet,” besluit hij. “Alle tegenstanders hebben hun kwaliteiten, analyseren hun tegenstander en kunnen verdedigen. Het is aan ons om de oplossing te vinden en wat telt, is kwalificatie.”