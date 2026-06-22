STVV verrast vriend en vijand met stevige affiche tegen Champions League-klepper

STVV heeft zijn voorbereidingsprogramma voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. De Kanaries kiezen voor een mix van Limburgse oefenduels en stevige internationale tests, met het oog op een seizoen waarin ook Europees voetbal op het menu staat.

Voorbereiding schiet volgende week uit de startblokken

Bij STVV wordt achter de schermen al weken hard gewerkt aan het nieuwe seizoen. Terwijl de spelers nog van hun laatste vakantiedagen genieten, heeft het sportieve departement de voorbereiding minutieus uitgestippeld. Op 22 en 23 juni staan de medische testen gepland, waarna op 25 juni de eerste groepstraining volgt. Daarmee begint officieel de aanloop naar een bijzonder seizoen voor de Kanaries.

De eerste oefenwedstrijden zijn bewust dicht bij huis gehouden. Op 1 juli trekt STVV naar KVV Thes Sport, drie dagen later volgt een bezoek aan KVV Zepperen-Brustem. Beide wedstrijden zijn toegankelijk voor supporters en moeten de spelers opnieuw wedstrijdritme bezorgen.

Nederlandse stage moet fundament leggen

Van 6 tot en met 11 juli trekt de selectie op stage naar Nederland. Daar ligt de nadruk niet alleen op fysieke arbeid, maar ook op het inslijpen van tactische automatismen en het versterken van de groepsgeest.

De technische staf beschouwt die stage als een cruciale bouwsteen richting de competitiestart. In alle rust wil STVV er werken aan de fundamenten van een ploeg die straks op meerdere fronten actief moet zijn.

Europese tests moeten antwoorden geven

Na de stage wordt het niveau van de tegenstanders gevoelig opgetrokken. Patro Eisden Maasmechelen vormt op 15 juli een eerste serieuze test, maar vooral het duel tegen FC Luzern springt in het oog.





De wedstrijd in Zwitserland wordt gezien als een generale repetitie voor het Europese avontuur dat STVV later dit jaar wacht. Ook een confrontatie met AEK Athene staat op het programma. Die wedstrijd wordt achter gesloten deuren afgewerkt, maar geldt wel als de zwaarste test van de voorbereiding.

Delorge legt de lat bewust hoog

Peter Delorge, samen met teammanager Yoran Bruurs verantwoordelijk voor het oefenprogramma, wil geen toeval overlaten in de voorbereiding. “In aanloop naar ons Europese avontuur willen we onze ploeg een aantal keer stevig op de proef stellen, zodat we klaar zijn voor de competitiestart”, aldus Peter Delorge op de clubwebsite van STVV.

Daarbij verliest de club ook haar achterban niet uit het oog. “Tegelijk verliezen we de toegankelijkheid voor onze supporters niet uit het oog.”

Met wedstrijden in Limburg, Nederland, Zwitserland en tegen een Europese topclub lijkt STVV alvast niets aan het toeval over te laten. De boodschap is duidelijk: de Kanaries willen klaar zijn wanneer het echte werk begint.