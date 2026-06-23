Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé

Frankrijk heeft zich zonder veel problemen verzekerd van een plaats in de volgende ronde van het WK. Les Bleus hadden weinig moeite met een onmachtig Irak en wonnen uiteindelijk met duidelijke 3-0-cijfers. Alleen het noodweer in Philadelphia zorgde voor een onverwachte onderbreking in de wedstrijd.

De Fransen namen van bij de aftrap het initiatief in handen en dwongen Irak meteen achteruit. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps monopoliseerde het balbezit, terwijl Irak vooral probeerde de ruimtes klein te houden.

Toch duurde het niet lang voor Frankrijk een opening vond. Nog voor het kwartier haalde Kylian Mbappé verschroeiend uit van buiten het strafschopgebied. Doelman Ahmed Basil was kansloos en moest de bal uit zijn net halen: 1-0.

Frankrijk bleef nadien baas over de wedstrijd, maar de echte drang om het verschil verder uit te diepen leek wat weg te ebben. Les Bleus controleerden de partij probleemloos, al leverde dat voor de rust vooral veel balbezit en weinig grote kansen op.

Onweer legt wedstrijd ruim twee uur stil

De rustpauze kreeg vervolgens een onverwacht vervolg. Door hevig onweer boven Philadelphia werd de wedstrijd stilgelegd en moesten spelers en supporters meer dan twee uur wachten voor de partij opnieuw kon worden hervat. De supporters moesten uit veiligheid zelfs de bovenste tribunes verlaten.

Voor Irak bood die onderbreking mogelijk een kans om zich opnieuw op te laden na een moeilijke eerste helft, maar veel veranderde er uiteindelijk niet aan het wedstrijdbeeld.





Mbappé en Dembélé maken er snel een einde aan

Na de hervatting had Frankrijk amper tijd nodig om alle twijfels weg te nemen. Irak ging achterin stevig in de fout, waarna Ousmane Dembélé Mbappé perfect bediende. De Franse vedette aarzelde niet en zorgde voor de 2-0.

Met zijn tweede doelpunt van de avond zette Mbappé opnieuw een indrukwekkende statistiek neer. De aanvaller blijft zich verder omhoogwerken in de lijst van WK-topschutters en blijft records najagen.

Frankrijk rook bloed en ging verder op zijn elan. Niet veel later was het de beurt aan Dembélé om zelf zijn naam op het scorebord te zetten. Met een knappe individuele actie maakte hij er 3-0 van en zette hij de eindstand vast.

Frankrijk al zeker van kwalificatie

Daar bleef het uiteindelijk bij voor een Frankrijk dat opnieuw drie keer wist te scoren, net als eerder tegen Senegal. Les Bleus bevestigen zo hun sterke start van het toernooi en zijn met nog één groepswedstrijd voor de boeg al zeker van een plaats in de volgende ronde.

Voor Irak lijkt het WK-verhaal ondertussen stilaan ten einde te lopen. Tegen Frankrijk kwam het nauwelijks in het stuk voor en het verschil in kwaliteit was gedurende de hele wedstrijd duidelijk zichtbaar.

