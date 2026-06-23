WK-LIVE 23/6
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé
Frankrijk heeft zich zonder veel problemen verzekerd van een plaats in de volgende ronde van het WK. Les Bleus hadden weinig moeite met een onmachtig Irak en wonnen uiteindelijk met duidelijke 3-0-cijfers. Alleen het noodweer in Philadelphia zorgde voor een onverwachte onderbreking in de wedstrijd. (Lees meer)
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