WK-LIVE 23/6

Redactie
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé

Frankrijk plaatst zich voor volgende ronde na stormpauze en show van Mbappé

Frankrijk heeft zich zonder veel problemen verzekerd van een plaats in de volgende ronde van het WK. Les Bleus hadden weinig moeite met een onmachtig Irak en wonnen uiteindelijk met duidelijke 3-0-cijfers. Alleen het noodweer in Philadelphia zorgde voor een onverwachte onderbreking in de wedstrijd. (Lees meer)

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Canada Canada 6-0 Qatar Qatar
Mexico Mexico 1-0 Zuid-Korea Zuid-Korea
Verenigde Staten Verenigde Staten 2-0 Australië Australië
Schotland Schotland 0-1 Marokko Marokko
Brazilië Brazilië 3-0 Haitï Haitï
Turkije Turkije 0-1 Paraguay Paraguay
Nederland Nederland 5-1 Zweden Zweden
Duitsland Duitsland 2-1 Ivoorkust Ivoorkust
Ecuador Ecuador 0-0 Curacao Curacao
Tunesië Tunesië 0-4 Japan Japan
Spanje Spanje 4-0 Saudi-Arabië Saudi-Arabië
België België 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland 1-3 Egypte Egypte
Argentinië Argentinië 2-0 Oostenrijk Oostenrijk
Frankrijk Frankrijk Gestopt Irak Irak
Noorwegen Noorwegen 3-2 Senegal Senegal
Jordanië Jordanië 05:00 Algerije Algerije
Portugal Portugal 19:00 Oezbekistan Oezbekistan
Engeland Engeland 22:00 Ghana Ghana
Panama Panama 24/06 Kroatië Kroatië
Colombia Colombia 24/06 DR Congo DR Congo

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