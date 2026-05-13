Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

DAZN blijft zich stevig verankeren in het Belgische voetballandschap. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord bereikt met de rechtenhouder, wat opnieuw een opvallende wending betekent in het tv-dossier.

Er werd eerder dit seizoen al heel wat geschreven over DAZN, en dat was niet altijd positief. Nu is er voor de tweede keer op korte tijd goed nieuws te melden over de rechtenhouder, die namelijk een nieuwe deal heeft gesloten.

DAZN heeft een overeenkomst bereikt met Proximus over de uitzendrechten van het voetbal. Naast Telenet volgt nu dus ook een andere provider die in zee gaat met het mediabedrijf. Iets wat begin dit seizoen ondenkbaar was.

Proximus en DAZN slaan de handen in elkaar

"Vanaf volgend seizoen krijgen klanten van Proximus en Scarlet met de tv-opties "Pickx Sports" en "All-in" opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen en de DAZN-app, met live verslaggeving van alle wedstrijden in de Jupiler Pro League. Bovendien maakt Proximus vanaf dit weekend ook al een selectie van wedstrijden uit de Champions' Play-offs beschikbaar voor al zijn Pickx-klanten", deelt Proximus mee.

Klanten krijgen dus de keuze om de tv-kanalen te gebruiken of de app. Op tv zullen er twee zenders focussen op het Belgische voetbal terwijl twee andere kanalen gebruikt worden om internationaal voetbal uit te zenden. Zowel in het Nederlands als in het Frans.

Nu al voetbal op tv

Het gaat pas echt van start in het seizoen 2026/2027, maar klanten krijgen toch ook al een voorproefje tijdens de play-offs. "Proximus zal, om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de supporters, vanaf dit weekend twee wedstrijden per speeldag uit de lopende Champions' Play-offs aanbieden aan alle Pickx-klanten, zonder extra kosten."





Een mooie geste van de telecomoperator, die ook al meteen de prijs meedeelt. "Met de terugkeer van de DAZN-content op Pickx Sports zal Proximus zijn sportaanbod in de komende maanden aanpassen. Tot de lancering van het aangepast aanbod blijft de huidige verlaagde prijs van 14,99 euro per maand voor de optie "Pickx Sports" en 38,99 euro per maand voor de optie "All-in" gelden."