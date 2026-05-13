Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany"

Colin Coosemans is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot sterkhouder én aanvoerder van RSC Anderlecht. Vincent Kompany schatte de doelman destijds al in als een cruciale pion. Hebben de twee nog contact?

Colin Coosemans speelde geen minuut onder Vincent Kompany bij RSC Anderlecht. Toch schatte The Prince de toenmalige derde doelman van paars-wit naar waarde.

Vandaag is Coosemans als aanvoerder één van de leiders van de kleedkamers, maar ook destijds werd er naar de ervaren doelman geluisterd. Kompany wist héél goed dat Coosemans invloed uitoefende op de jonge spelers.

Vincent Kompany als voorbeeld én trigger

"Kompany heeft me getriggerd door de manier waarom hij zijn principes in de groep sleep", aldus Coosemans in Het Laatste Nieuws. "Hein Vanhaezebrouck behoort ook tot de betere coaches waar ik onder heb gewerkt, maar bij Kompany is het allemaal overzichtelijker."

"Hein was een tsunami", glimlacht Coosemans. "Kompany is meer een professor die de spelers stapje voor stapje beter maakt. Er zit een structuur in en daardoor kan je die principes héél gemakkelijk volgen."

Coosemans ziet zichzelf na zijn actieve voetbalcarrière als coach of manager in het profvoetbal. "Ik heb tegen Vincent gezegd dat hij de trainersmicrobe in me heeft losgemaakt. Ik kreeg meteen een uitnodiging om eens bij hem te komen meedraaien."



"Al hebben we momenteel geen contact meer", besluit Coosemans. "Hij is gestopt met antwoorden op mijn berichten. (lacht) Al begrijp ik het wel. Kompany moet het enorm druk hebben."