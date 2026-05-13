Nieuwe confrontatie tussen België en Frankrijk krijgt prestigieus decor

Frankrijk en België treffen elkaar dit jaar opnieuw in de Nations League, net als in 2024. De Franse voetbalbond heeft nu bekendgemaakt waar die wedstrijd gespeeld zal worden.

De voorbije jaren leken de Fransen en de Rode Duivels elkaar maar blijven tegenkomen. Sinds die bekende halve finale van 2018 stonden Frankrijk en België nog vier keer tegenover elkaar: in de halve finale van de Nations League, in de achtste finales van het EK 2024 en daarna nog twee keer in de groepsfase van de Nations League.

Ook de Nations League van 2026 trakteert ons opnieuw op twee duels met Les Bleus: op maandag 28 september thuis en op 5 oktober op verplaatsing. De heenwedstrijd zal normaal gezien, gezien het affiche, gewoon in het Koning Boudewijnstadion plaatsvinden. Alleen was nog niet duidelijk waar de Rode Duivels Frankrijk buitenshuis zouden treffen. Ter herinnering: de Nations League-match van 2024 werd toen in Lyon gespeeld.

De Franse voetbalbond (FFF) maakte dinsdag officieel bekend dat België dit keer naar het iconische Stade de France trekt, de vaste thuishaven van de nationale ploeg. Het wordt de eerste keer sinds 2015 dat de Rode Duivels daar nog eens spelen, toen ze in aanloop naar het EK 2016 met 3-4 wonnen in een wedstrijd die veel supporters zich nog altijd herinneren.

— 𝙸𝚛𝚛𝚎́𝚜𝚒𝚜𝚝𝚒𝚋𝚕𝚎𝚜 𝙵𝚛𝚊𝚗𝚌̧𝚊𝚒𝚜 ⭐️⭐️ (@IF_Supporters) May 12, 2026

De Rode Duivels kunnen Frankrijk ook deze zomer al opnieuw treffen

Nog vóór die Nations League-duels zou België Frankrijk deze zomer al kunnen tegenkomen op het WK 2026. In het allesbehalve onwaarschijnlijke scenario waarin de ploeg van Rudi Garcia en die van Didier Deschamps allebei als groepswinnaar eindigen, zouden ze elkaar namelijk… in de halve finale treffen, net zoals in 2018.





Pijnlijk detail: sinds die verloren halve finale in Sint-Petersburg heeft Frankrijk vijf keer op rij van België gewonnen. In 2026 wordt het dus zaak om dat scheve evenwicht eindelijk wat recht te trekken in de twee — of mogelijk zelfs drie — onderlinge confrontaties die eraan komen.

Didier Deschamps zal dan geen bondscoach van Les Bleus meer zijn

Nog een opvallend element: voor het eerst sinds de oefeninterland van… 2013 tussen Frankrijk en België — een kleurloos 0-0-gelijkspel — zal Didier Deschamps niet meer aan het roer staan. De bondscoach die Frankrijk in 2018 wereldkampioen maakte, heeft namelijk al aangekondigd dat hij na het WK 2026 stopt.

Officieel is zijn opvolger nog niet bekend, maar velen verwachten dat het Zinedine Zidane wordt. De wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion zou dan pas de tweede match van het tijdperk-Zidane bij Les Bleus kunnen worden.