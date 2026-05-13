Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

Brandon Morren, voetbaljournalist
Kevin De Bruyne ontbrak maandag in de selectie van Napoli, maar keert terug nadat hij een blessure aan het oog opliep.

De Belgische spelmaker zat niet in de selectie van Napoli voor de voorbije competitiewedstrijd van de Italiaanse club. De Partenopei gingen maandag op de 36e speeldag in de Serie A met 2-3 onderuit tegen Bologna. Federico Bernardeschi (9’), Riccardo Orsolini (34’) en Jonathan Rowe (90+1’) bezorgden Bologna de zege, ondanks doelpunten van Giovanni Di Lorenzo (45+2’) en Alisson Santos (48’) voor Napoli.

Kevin De Bruyne liep op training een blessure op aan de wenkbrauwboog en moest daarbij vier hechtingen krijgen. Uit voorzorg werd de Belg daarom uit de selectie gelaten.

Kevin De Bruyne normaal terug voor volgende wedstrijd van Napoli

La Gazzetta dello Sport meldt dat hij er bij de volgende wedstrijd van Napoli opnieuw bij zal zijn. De Italiaanse club neemt het dan op tegen Pisa. Die match staat in principe gepland voor zondag om 12u30, maar zou om logistieke en veiligheidsredenen mogelijk naar maandag verschoven worden.

De prefect van Rome heeft namelijk beslist om de topper tussen Roma en Lazio van zondag naar maandag te verplaatsen. De reden daarvoor is de finale van het tennistoernooi van de Internazionali d’Italia, die zondagmiddag doorgaat op het Foro Italico, vlak bij het Stadio Olimpico.

Die beslissing heeft ook gevolgen voor andere wedstrijden in de Serie A, omdat duels waarin nog iets op het spel staat op hetzelfde moment afgewerkt moeten worden. Daardoor kunnen ook Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina en uiteraard Pisa-Napoli opschuiven naar maandag. AC Milan, Como, Juventus, Napoli en Roma strijden namelijk nog allemaal voor een plaats in de Champions League.

Of die wedstrijden effectief allemaal naar maandag verhuizen, is voorlopig nog niet helemaal zeker. De Serie A-leiding probeert via een spoedprocedure de beslissing van de prefect nog ongedaan te maken.

Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

14:50
Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

Speciale dag op Sclessin: Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training

Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

Nieuwe confrontatie tussen België en Frankrijk krijgt prestigieus decor

Anderlecht-fans sturen duidelijke boodschap voor bekerfinale

Fans van Anderlecht en Union opgelet: Brusselse politie grijpt in met maatregelen voor bekerfinale

Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard?

Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

Anderlecht grijpt in rond Cvetkovic net voor bekerfinale

Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

Manchester United-legende Rio Ferdinand strooit met lof voor Senne Lammens

'Chatelle waarschuwt Jelle Vossen, maar die sluit opvallende transfer nog niet uit'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 Prachtige nieuwe tattoo voor Killian Sardella

RSC Anderlecht is en blijft vergane glorie: "Zou niet weten wie in dat elftal zou passen"

Borkelmans komt met harde woorden: "Alderweireld deelt mijn twijfel"

📷 'Heel concreet plan op tafel: deze topclub wil Ordonez binnenhalen'

Spectaculaire terugkeer voor Karel Geraerts in Jupiler Pro League op komst?

Wie is de laatste ploeg die volgend seizoen in JPL speelt? Lommel of Dender? "Het verschil is niet groot"

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over 'Colin Janet'

WK komt er snel aan: drie Rode Duivels met problemen, een stand van zaken

Lille vraagt deze stevige transfersom voor Fernandez-Pardo

'Anderlecht krijgt stevige concurrentie voor nieuwe spits'

De selectie van Rudi Garcia wordt vrijdag bekendgemaakt: is er nog ruimte voor verrassingen?

'Zoektocht naar doelpunten: KAA Gent heeft boomlange spits nu al op proef'

Anderlecht-coach Jérémy Taravel moet bijzonder moeilijke knoop doorhakken: geen enkele oplossing is perfect

Voorzitter van Real Madrid staat pers zeer scherp te woord

Heeft Union een nieuwe rots in de branding gevonden? "Hij gaat een grote carrière maken"

Geen enkele basisplaats en geen enkel doelpunt dit seizoen, maar een Bruggeling staat toch op het WK 2026

"Kleine jongens dromen groot": grootse aankondiging over Sporting Hasselt

Serie A

 Speeldag 36
Torino Torino 2-1 Sassuolo Sassuolo
Cagliari Cagliari 0-2 Udinese Udinese
Lazio Lazio 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Lecce Lecce 0-1 Juventus Juventus
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 Como Como
Cremonese Cremonese 3-0 Pisa Pisa
Fiorentina Fiorentina 0-0 Genoa Genoa
Parma Parma 2-3 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 2-3 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 2-3 Bologna Bologna

