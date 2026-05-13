Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

Kevin De Bruyne ontbrak maandag in de selectie van Napoli, maar keert terug nadat hij een blessure aan het oog opliep.

De Belgische spelmaker zat niet in de selectie van Napoli voor de voorbije competitiewedstrijd van de Italiaanse club. De Partenopei gingen maandag op de 36e speeldag in de Serie A met 2-3 onderuit tegen Bologna. Federico Bernardeschi (9’), Riccardo Orsolini (34’) en Jonathan Rowe (90+1’) bezorgden Bologna de zege, ondanks doelpunten van Giovanni Di Lorenzo (45+2’) en Alisson Santos (48’) voor Napoli.

Kevin De Bruyne liep op training een blessure op aan de wenkbrauwboog en moest daarbij vier hechtingen krijgen. Uit voorzorg werd de Belg daarom uit de selectie gelaten.

Kevin De Bruyne normaal terug voor volgende wedstrijd van Napoli

La Gazzetta dello Sport meldt dat hij er bij de volgende wedstrijd van Napoli opnieuw bij zal zijn. De Italiaanse club neemt het dan op tegen Pisa. Die match staat in principe gepland voor zondag om 12u30, maar zou om logistieke en veiligheidsredenen mogelijk naar maandag verschoven worden.

De prefect van Rome heeft namelijk beslist om de topper tussen Roma en Lazio van zondag naar maandag te verplaatsen. De reden daarvoor is de finale van het tennistoernooi van de Internazionali d’Italia, die zondagmiddag doorgaat op het Foro Italico, vlak bij het Stadio Olimpico.

Die beslissing heeft ook gevolgen voor andere wedstrijden in de Serie A, omdat duels waarin nog iets op het spel staat op hetzelfde moment afgewerkt moeten worden. Daardoor kunnen ook Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina en uiteraard Pisa-Napoli opschuiven naar maandag. AC Milan, Como, Juventus, Napoli en Roma strijden namelijk nog allemaal voor een plaats in de Champions League.





Of die wedstrijden effectief allemaal naar maandag verhuizen, is voorlopig nog niet helemaal zeker. De Serie A-leiding probeert via een spoedprocedure de beslissing van de prefect nog ongedaan te maken.