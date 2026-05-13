Fans van Anderlecht en Union opgelet: Brusselse politie grijpt in met maatregelen voor bekerfinale

De bekerfinale tussen Anderlecht en Union SG belooft ook naast het veld een stevige uitdaging te worden. Na de incidenten van vorig jaar nemen de ordediensten nu extra maatregelen om Brusselse supportersstromen strikt gescheiden te houden.

Vorig jaar werd de bekerfinale wat overschaduwd door incidenten en zware rellen voor de clash tussen Anderlecht en Club Brugge. De politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene zal deze keer ingrijpen om het niet zo ver te laten komen. De belangrijkste maatregel die genomen wordt is dat de twee supportersgroepen gescheiden moeten blijven.

Politie wil elk risico op confrontaties tussen beide supportersgroepen vermijden

De dag wordt zo georganiseerd dat beide ploegen elkaar niet hoeven te kruisen, al blijft het wel riskant met twee ploegen uit Brussel. Of het zal lukken blijft nog maar de vraag. Ilse Van de keere van de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene gaf wat meer uitleg.

"We willen elk risico op confrontaties tussen supporters vermijden. Daarom geven we extra veel aandacht aan de mobiliteit rond de finale. We vragen aan iedereen om op tijd naar het stadion te vertrekken en rekening te houden met de aangepaste verkeerssituatie", vertelde ze bij VRT.

Aparte fandorpen en gescheiden verplaatsingen moeten problemen voorkomen

Zoals gewoonlijk hebben beide finalisten hun eigen fandorp. Van daaruit worden ze naar het stadion gebracht, apart. De bussen van Anderlecht zullen op parking C staan, die van Union worden naar ergens anders begeleid.

Finale tussen twee Brusselse clubs zorgt voor extra hoofdbreker bij ordediensten

Voor de politie is het niet gemakkelijk omdat de bekerfinale in Brussel wordt gespeeld door twee Brusselse ploegen. We zien het niet vaak gebeuren en dus is het ook voor de ordediensten nieuw. "Er zullen meer mensen op eigen houtje naar het stadion gaan, bijvoorbeeld met de fiets. Na de match zullen de supporters van het winnende team ook langer blijven hangen. Afhankelijk daarvan zullen we dan de nodige schikkingen treffen", zegt Ilse Van de keere nog. De finale wordt donderdag om 15u afgetrapt in het Koning Boudewijnstadion.