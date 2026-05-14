Aernout Van Lindt
Optie voor RSC Anderlecht? Gewezen Club-coach na eerdere 'flirt met paars-wit' ontslagen door zijn club
Deze winter deed Anderlecht er nog alles aan om Alfred Schreuder te strikken. De Nederlander slaagde er niet in zich los te weken van Al-Diriyah en bleef minstens tot het einde van het seizoen op post, zo klonk het. De Saoedische club had nu minder moeite om van hem afscheid te nemen.

Met de fameuze ommekeer die hij in het seizoen 2021-2022 bij Club Brugge realiseerde, had Alfred Schreuder in België meteen zijn visitekaartje afgegeven. Zozeer zelfs dat Anderlecht aan hem dacht om de ploeg deze winter weer op de rails te krijgen na het ontslag van Besnik Hasi.

Het bleef bovendien niet bij "eraan denken": de Anderlechtse clubleiding sprak uitgebreid met de Nederlander, die ook bereid was om te komen. Alleen was er één probleem: Schreuder lag nog onder contract bij Al-Diriyah, een club uit de Saudische tweede klasse.

Schreuder is opnieuw vrij

Omdat Al-Diriyah volop meedeed voor promotie naar de Saudi Pro League, was het voor de clubleiding ondenkbaar om hun trainer te laten vertrekken en zich zo te verzwakken in de beslissende fase van het seizoen.

Anderlecht begreep al snel dat het vastzat: de enige manier om Schreuder los te krijgen, was dat de Nederlander zelf een gigantisch bedrag op tafel zou leggen om zijn contract af te kopen. Daardoor werd Jérémy Taravel sneller dan gepland voor de leeuwen gegooid.

Missie voor Alfred Schreuder is mislukt

Drie maanden later, terwijl Taravel zich opmaakt om de eerste finale uit zijn prille carrière als T1 te beleven, is Alfred Schreuder... geen trainer meer van Al-Diriyah. De club zette hem nog voor het einde van het seizoen aan de deur. De ex-trainer van Club Brugge, die deze winter nog stevig werd vastgehouden, kreeg zijn C4 na de twee laatste nederlagen van zijn ploeg.

Die nederlagen duwden Al-Diriyah uit de zone die rechtstreekse promotie oplevert. Schreuder zal dus niet meer op de bank zitten op de laatste speeldag van het seizoen, nochtans de belangrijkste voor Al-Diriyah. Hij kan zich nu volledig richten op het WK, dat hij zal meemaken als assistent van Julian Nagelsmann in de staf van de Duitse nationale ploeg. Komt hij opnieuw op de radar van Anderlecht? Sinds de winterse flirt heeft paars-wit alvast een andere Sportief Directeur, maar zijn naam zal zeker nog op het lijstje staan.

