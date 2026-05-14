📷 Beerschot scoort nu al opvallende zomertransfer

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Beerschot heeft zich versterkt met Nolan Song. De jonge aanvaller sluit volgend seizoen aan bij de U21 en brengt meteen een bekende familienaam mee naar het Kiel. Zijn vader Alex Song maakte jarenlang indruk bij Europese topclubs als Arsenal en FC Barcelona.

Met de komst van Nolan Song haalt Beerschot een opvallend profiel binnen voor zijn beloftenelftal. De 19-jarige aanvaller komt over van de U21 van RAAL La Louvière en moet op het Kiel verder werken aan zijn ontwikkeling.

De aanvaller liet zich dit seizoen opmerken in de U21 Pro League met zeven doelpunten in negentien wedstrijden. Binnen Beerschot ziet men potentieel in de fysiek sterke spits, die rustig de tijd krijgt om door te groeien richting eerste ploeg. De transfer springt vooral in het oog door zijn achternaam, want Nolan is de zoon van ex-topvoetballer Alex Song.

Nolan Song bouwde zijn jeugdopleiding deels uit bij Standard Luik. Daarna trok hij naar La Louvière, waar hij minuten maakte bij de U21-ploeg van de promovendus. Met zijn lengte en krachtprofiel wordt hij omschreven als een typische centrumspits die het verdedigers moeilijk kan maken in de zestien meter.

Bij Beerschot zal hij in eerste instantie aansluiten bij de beloften, maar de club hoopt dat hij op termijn kan aansluiten bij de A-kern. Voor een club die sterk inzet op jonge spelers en doorstroming vanuit de jeugd, past Song perfect binnen dat plaatje.

De naam Song doet bij veel voetballiefhebbers meteen een belletje rinkelen door Alex Song. De Kameroense middenvelder groeide in de jaren 2000 uit tot een vaste waarde bij Arsenal (op de foto in duel met Mark Van Bommel). Daar speelde hij meer dan tweehonderd wedstrijden en vormde hij jarenlang een belangrijk onderdeel van het middenveld van de Londense topclub.

Zijn sterke prestaties leverden hem in 2012 een transfer op naar FC Barcelona. Bij de Catalaanse grootmacht verzamelde hij 65 wedstrijden en won hij onder meer de Spaanse landstitel. Later speelde hij ook nog voor clubs als West Ham United, Rubin Kazan en FC Sion.

Alex Song stond bekend als een krachtige controlerende middenvelder met een uitstekende inspeelpass. Daarnaast was hij jarenlang international voor Kameroen. Hij nam deel aan verschillende grote toernooien, waaronder het WK en de Africa Cup.

Eind 2023 besloot Song zijn carrière definitief af te sluiten. Nu lijkt zijn zoon Nolan klaar om zijn eigen weg te banen in het profvoetbal. Of hij ooit het niveau van zijn vader zal halen, valt nog af te wachten, maar op het Kiel zullen de supporters zijn ontwikkeling ongetwijfeld met extra aandacht volgen.

LIVE: Anderlecht start met Hazard en zonder Verschaeren... Taravel verrast

"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

Na twee Brugse eindelijk een Brusselse derby om de Beker: hoe raakten Union en Anderlecht in de finale?

Romelu Lukaku houdt ook Anderlecht in spanning, Michael Verschueren sprak over de toekomst van de spits

WK-nieuws: Nieuw-Zeeland komt met zijn selectie, Shakira en BTS gaan de show stelen

Terugkeer naar België stapje dichterbij: succescoach mist promotie en wordt meteen ontslagen

Olivier Deschacht héél zeker voor bekerfinale: "Het kan niet mislopen"

Anderlecht stuit naast Hubert op nóg een oudgediende: "Ik heb een geel-blauw hart"

Bekerfinale van groot belang voor Anderlecht én Taravel? Verschueren spreekt duidelijke taal

Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden

Optie voor RSC Anderlecht? Gewezen Club-coach na eerdere 'flirt met paars-wit' ontslagen door zijn club

'Club Brugge heeft opvallende opvolger voor Stankovic nadrukkelijk op het oog'

Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ...

LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

Titeldromen: Club Brugge komt met drievoudige opsteker voor clash met Union SG

Ferme opstekers voor Jérémy Taravel: selectie Anderlecht voor clash met Union SG lekt uit

Trekt Tuur Dierckx opnieuw naar de Jupiler Pro League?

Grote wending voor Rode Duivel Leandro Trossard: Laura Hilven komt met bevestiging na dertien jaar

Titel voor PSG, suspens in Engeland én Schotland na treffer in minuut 99

'Club Brugge gaat strijd aan met Genoa, Toulouse en Celtic voor opvolger Onyedika'

Een win-winsituatie voor alle partijen: Napoli maakt er om deze reden géén probleem van dat Lukaku nu al punt zet achter Italiaans seizoen

Nathan Saliba onthult het opmerkelijke verhaal achter zijn rugnummer bij Anderlecht

'Feyenoord richt de pijlen niet alleen op Dévy Rigaux, maar ook deze Belgische coach is topkandidaat om aan de slag te gaan in De Kuip'

Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor

Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany"

'Enkel als aan deze cruciale voorwaarde wordt voldaan wordt De Ketelaere dé absolute prioriteit van Bayern München'

'Barcelona heeft groot nieuws te melden over architect van het succeselftal'

Een héél opvallend gerucht uit Spanje: 'Thibaut Courtois staat op vertrekken bij Real Madrid'

RECONSTRUCTIE: Anthony Moris belandde bij Union SG na deze ongelooflijke rollercoaster

'Chelsea wil opnieuw naar de top en stelt deze voormalige Premier League-ster aan als nieuwe coach'

Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract

Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

