📷 Beerschot scoort nu al opvallende zomertransfer

Beerschot heeft zich versterkt met Nolan Song. De jonge aanvaller sluit volgend seizoen aan bij de U21 en brengt meteen een bekende familienaam mee naar het Kiel. Zijn vader Alex Song maakte jarenlang indruk bij Europese topclubs als Arsenal en FC Barcelona.

Met de komst van Nolan Song haalt Beerschot een opvallend profiel binnen voor zijn beloftenelftal. De 19-jarige aanvaller komt over van de U21 van RAAL La Louvière en moet op het Kiel verder werken aan zijn ontwikkeling.

De aanvaller liet zich dit seizoen opmerken in de U21 Pro League met zeven doelpunten in negentien wedstrijden. Binnen Beerschot ziet men potentieel in de fysiek sterke spits, die rustig de tijd krijgt om door te groeien richting eerste ploeg. De transfer springt vooral in het oog door zijn achternaam, want Nolan is de zoon van ex-topvoetballer Alex Song.

Van Standard naar het Kiel

Nolan Song bouwde zijn jeugdopleiding deels uit bij Standard Luik. Daarna trok hij naar La Louvière, waar hij minuten maakte bij de U21-ploeg van de promovendus. Met zijn lengte en krachtprofiel wordt hij omschreven als een typische centrumspits die het verdedigers moeilijk kan maken in de zestien meter.

Bij Beerschot zal hij in eerste instantie aansluiten bij de beloften, maar de club hoopt dat hij op termijn kan aansluiten bij de A-kern. Voor een club die sterk inzet op jonge spelers en doorstroming vanuit de jeugd, past Song perfect binnen dat plaatje.

Zoon van ex-ster Alex Song

De naam Song doet bij veel voetballiefhebbers meteen een belletje rinkelen door Alex Song. De Kameroense middenvelder groeide in de jaren 2000 uit tot een vaste waarde bij Arsenal (op de foto in duel met Mark Van Bommel). Daar speelde hij meer dan tweehonderd wedstrijden en vormde hij jarenlang een belangrijk onderdeel van het middenveld van de Londense topclub.





Zijn sterke prestaties leverden hem in 2012 een transfer op naar FC Barcelona. Bij de Catalaanse grootmacht verzamelde hij 65 wedstrijden en won hij onder meer de Spaanse landstitel. Later speelde hij ook nog voor clubs als West Ham United, Rubin Kazan en FC Sion.

Indrukwekkende carrière

Alex Song stond bekend als een krachtige controlerende middenvelder met een uitstekende inspeelpass. Daarnaast was hij jarenlang international voor Kameroen. Hij nam deel aan verschillende grote toernooien, waaronder het WK en de Africa Cup.

Eind 2023 besloot Song zijn carrière definitief af te sluiten. Nu lijkt zijn zoon Nolan klaar om zijn eigen weg te banen in het profvoetbal. Of hij ooit het niveau van zijn vader zal halen, valt nog af te wachten, maar op het Kiel zullen de supporters zijn ontwikkeling ongetwijfeld met extra aandacht volgen.