'Feyenoord richt de pijlen niet alleen op Dévy Rigaux, maar ook deze Belgische coach is topkandidaat om aan de slag te gaan in De Kuip'

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Feyenoord Rotterdam wil de sportieve structuur hertekenen. Dévy Rigaux wordt genoemd als de nieuwe sportieve baas in De Kuip. Maar de huidige technisch directeur van Club Brugge is niet de enige landgenoot die mogelijks aan de slag gaat bij de Nederlandse topclub.

Dévy Rigaux wordt al geruime tijd gelinkt aan een overstap naar Feyenoord Rotterdam. Meer zelfs: ook Club Brugge ziet de bui al hangen. De West-Vlamingen zoeken achter de schermen al naar een nieuwe technisch directeur. 

Het vertrek van Rigaux uit het Jan Breydelstadion zou dan ook een aderlating zijn voor Club Brugge. Rigaux is sinds 2024 technisch directeur - of 'Director of Football' als we de Brugse term moeten gebruiken - maar was ook al een héél belangrijke pion toen Vincent Mannaert nog verantwoordelijk was voor de transfers. 

Niet één, maar twee Belgen naar De Kuip?

Is het opvallen dat Rigaux een overstap naar Feyenoord overweegt? Eigenlijk niet. In Rotterdam zou hij absolute vrijheid krijgen als het gaat over het samenstellen van de spelerskern en het bewaken van de langetermijnvisie én voetbalfilosofie in De Kuip. In Brugge dient Rigaux zijn stappen dan weer te bespreken met onder anderen Bart Verhaeghe (voorzitter, nvdr.) en Bob Madou (CEO, nvdr.).

Rigaux is echter niet de enige Belg die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Feyenoord. Volgens de Nederlandse media is Thomas Buffel dé topkandidaat om de nieuwe coach te worden van Jong Feyenoord. Onze landgenoot moet er Pascal Bosschaert opvolgen.

Géén toeval

Het is geen toeval dat Feyenoord bij Buffel is uitgekomen in de zoektocht naar een nieuwe coach. De 45-jarige ex-Rode Duivel droeg tijdens zijn actieve spelerscarrière 103 keer het shirt van De Trots van Zuid. Buffel ziet zijn periode in Rotterdam als zijn meest succesvolle hoofdstuk als speler.

Als coach heeft Buffel een pak minder ervaring. De Bruggeling was in het verleden aan de slag als assistent-coach bij de U19 en U21 van België én als T2 bij Cercle Brugge. Vervolgens deed Buffel ervaring op als coach van Jong Genk. Momenteel heeft hij geen club. Al lijkt daar héél binnenkort verandering in te komen.

Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor

