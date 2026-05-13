Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor

Union SG heeft héél goede hoop om in het najaar te beginnen aan de bouw van het nieuwe stadion. De Belgische landskampioen kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel.

Audrey Henry kwam vorige week met héél goed nieuws op de proppen. De Staatssecretaris voor Stedenbouw in Brussel liet weten dat het stadiondossier van Union SG volledig én ontvankelijk is verklaard. In het Nederlands: binnen de zes maanden komt er normaal gezien een bouwvergunning.

In dat realistische scenario kan Union in het najaar al beginnen met de bouw van het nieuwe stadion. De Belgische landskampioen sprak in het verleden over een periode van twee seizoenen vooraleer er effectief kan verhuisd worden. Les Unionistes kunnen er binnenkort effectief de agenda gaan bijnemen.

Niet meer dan 16.000 plaatsen

De plannen om te beginnen bouwen liggen alvast klaar. Opvallen detail: Union kiest voor een stadion met een capaciteit van een slordige 16.000 plaatsen. "Die keuze komt deels door de site waar we gaan bouwen", legt Maarten Verdoodt (woordvoerder van Union, nvdr.) uit in Het Nieuwsblad. "Daar is het niet mogelijk om een grotere constructie te zetten."

"Maar eigenlijk hadden we eveneens voor die capaciteit gekozen indien het wél groter kon", gaat Verdoodt verder. "Het maakt deel uit van onze filosofie om het allemaal niet té groot te maken. 16.000 plaatsen betekent voor ons al een verdubbeling van de capaciteit die we vandaag hebben in het Dudenpark, hé."

Voldoende voor Belgische clubs

"We kunnen simpelweg niet voorspellen hoeveel extra fans we nog gaan aantrekken", besluit de woordvoerder van de regerende landskampioen. "Gaan wij gemakkelijk aan 20.000 fans geraken? Dat durft niemand bij ons voorspellen. Bovendien zien we dat een capaciteit van 16.000 plaatsen voor de meeste teams in België voldoende is."





Leuk om weten: Union zal wél vol inzetten op een grote VIP-sectie in het nieuwe stadion. Op die manier willen Les Unionistes de tickets voor de gewone fans zo betaalbaar mogelijk houden én ervoor zorgen dat het nieuwe stadion extra rendabel zal zijn en extra inkomsten zal genereren.