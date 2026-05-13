Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Union kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel en daar hebben de Brusselaars deze heel goede redenen voor
Union SG heeft héél goede hoop om in het najaar te beginnen aan de bouw van het nieuwe stadion. De Belgische landskampioen kiest bewust niét voor een grote voetbaltempel.

Audrey Henry kwam vorige week met héél goed nieuws op de proppen. De Staatssecretaris voor Stedenbouw in Brussel liet weten dat het stadiondossier van Union SG volledig én ontvankelijk is verklaard. In het Nederlands: binnen de zes maanden komt er normaal gezien een bouwvergunning.

In dat realistische scenario kan Union in het najaar al beginnen met de bouw van het nieuwe stadion. De Belgische landskampioen sprak in het verleden over een periode van twee seizoenen vooraleer er effectief kan verhuisd worden. Les Unionistes kunnen er binnenkort effectief de agenda gaan bijnemen.

Niet meer dan 16.000 plaatsen

De plannen om te beginnen bouwen liggen alvast klaar. Opvallen detail: Union kiest voor een stadion met een capaciteit van een slordige 16.000 plaatsen. "Die keuze komt deels door de site waar we gaan bouwen", legt Maarten Verdoodt (woordvoerder van Union, nvdr.) uit in Het Nieuwsblad. "Daar is het niet mogelijk om een grotere constructie te zetten."

"Maar eigenlijk hadden we eveneens voor die capaciteit gekozen indien het wél groter kon", gaat Verdoodt verder. "Het maakt deel uit van onze filosofie om het allemaal niet té groot te maken. 16.000 plaatsen betekent voor ons al een verdubbeling van de capaciteit die we vandaag hebben in het Dudenpark, hé."

Voldoende voor Belgische clubs

"We kunnen simpelweg niet voorspellen hoeveel extra fans we nog gaan aantrekken", besluit de woordvoerder van de regerende landskampioen. "Gaan wij gemakkelijk aan 20.000 fans geraken? Dat durft niemand bij ons voorspellen. Bovendien zien we dat een capaciteit van 16.000 plaatsen voor de meeste teams in België voldoende is."

Leuk om weten: Union zal wél vol inzetten op een grote VIP-sectie in het nieuwe stadion. Op die manier willen Les Unionistes de tickets voor de gewone fans zo betaalbaar mogelijk houden én ervoor zorgen dat het nieuwe stadion extra rendabel zal zijn en extra inkomsten zal genereren.

'Feyenoord richt de pijlen niet alleen op Dévy Rigaux, maar ook deze Belgische coach is topkandidaat om aan de slag te gaan in De Kuip'

RECONSTRUCTIE: Anthony Moris belandde bij Union SG na deze ongelooflijke rollercoaster

Belgische doelman verrast met uitspraak: "Ik ben uitgenodigd door Vincent Kompany"

'Enkel als aan deze cruciale voorwaarde wordt voldaan wordt De Ketelaere dé absolute prioriteit van Bayern München'

'Barcelona heeft groot nieuws te melden over architect van het succeselftal'

Hoe moet Union Anderlecht over de knie leggen? Dit hebben Hubert en Burgess te zeggen voor bekerfinale

Een héél opvallend gerucht uit Spanje: 'Thibaut Courtois staat op vertrekken bij Real Madrid'

'Chelsea wil opnieuw naar de top en stelt deze voormalige Premier League-ster aan als nieuwe coach'

Overmars schakelt versnelling hoger en zit opnieuw aan tafel met aanvoerder: Antwerp wil Janssen met dit voorstel op de Bosuil houden

Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

Géén enkele partij liegt, maar: Spaanse media én Fabrizio Romano zijn héél zeker, Mourinho ontkent onderhandelingen met Real Madrid

Vincent Kompany zal tevreden zijn: sterkhouder van Bayern verlengt zijn contract

Een Anderlecht-speler, een ex-Rouche en een oud-SL16-profiel: Mexico kijkt ook naar België

🎥 Colin Coosemans krijgt na commotie onverwachte boodschap van Glen Verbauwhede

Anderlecht-talent Nathan De Cat legt zelf uit waarom hij mee kan naar het WK

Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

Nadeel voor Union door bekerfinale? Club Brugge had het twee seizoenen geleden nog zwaarder Analyse

Fans zullen het graag horen: KRC Genk komt met belangrijk nieuws over Karetsas en Heymans

Jérémy Taravel ziet voor Anderlecht één cruciale sleutel in bekerfinale en komt met update over zijn kern

Wat kan Matias Fernandez-Pardo de Rode Duivels bijbrengen? Dit is waarom Rudi Garcia hem vrijdag kan oproepen Analyse

Standard-speler loopt zware blessure op tijdens open training en is maanden out

Will Still terug naar de Ligue 1? Onderhandelingen zijn aan de gang

Anderlecht-fans sturen duidelijke boodschap voor bekerfinale

Fans van Anderlecht en Union opgelet: Brusselse politie grijpt in met maatregelen voor bekerfinale

Heel goed nieuws voor Kevin De Bruyne bij Napoli

Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

Colin Coosemans komt terug op opvallend gedrag na duel tegen KAA Gent en legt uit waarom hij het deed

Nathan De Cat spreekt klare taal voor bekerfinale én over zijn toekomst bij Anderlecht

Nieuwe confrontatie tussen België en Frankrijk krijgt prestigieus decor

Een jaar na de de terugkeer van Marc Wilmots naar Standard: hoe staat het met de wederopbouw van Standard? Analyse

Sébastien Pocognoli moet vrezen voor zijn job bij AS Monaco: toekomst hangt aan een zijden draadje

Wat vindt Club Brugge hiervan? Georges-Louis Bouchez kandidaat voor de Raad van Bestuur van de Pro League

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Hein Vanhaezebrouck kan niet duidelijker zijn

Anderlecht grijpt in rond Cvetkovic net voor bekerfinale

Grote verandering op komst aan de top bij KRC Genk

Vanaf dit weekend opnieuw voetbal op tv: DAZN haalt slag thuis en sluit nieuwe deal

