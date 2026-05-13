Nieuw stadion op komst in de JPL? "Eind oktober verwachten we uitsluitsel"

Union SG blijft niet alleen op het veld grote stappen zetten, maar kijkt ook naast het terrein ambitieus vooruit. Met een nieuw stadion in zicht en sportief succes dat aanhoudt, leeft in Brussel het gevoel dat er nog meer mogelijk is.

Union hoopt binnen afzienbare tijd eindelijk duidelijkheid te krijgen over nieuw stadion

Union SG droomt van een nieuw stadion en werkt daar ook naartoe. De Brusselse club zit vooral met een probleem omdat het steeds zijn Europese wedstrijden moet afwerken in andere stadions dan het Dudenpark, dat niet voldoet aan de voorwaarden van de UEFA.

De vergunningsaanvraag is reeds ingediend, nu kan de rest volgen. "Eind oktober verwachten we uitsluitsel. Misschien volgen er nog bezwaarschriften, maar… We zien het wel. Hopelijk staat het nieuwe stadion er binnen twee jaar", vertelde CEO Philippe Bormas bij Het Laatste Nieuws.

Philippe Bormans ziet club ook financieel almaar sterker staan

En de volgende stappen kunnen genomen worden. Op financieel vlak draait de club prima. Het zou volgens Bormans zelfs een recordjaar kunnen worden. "We financieren het meeste zelf, hoeven niet te rekenen op andere, externe investeerders", gaat de CEO verder.

Ook op het veld loopt het opvallend goed voor de Unionisten. Afgelopen seizoen wonnen ze de landstitel en dit seizoen doen ze opnieuw mee voor de grote prijs. Samen met Club Brugge strijden ze om het kampioenschap. Iets wat uitzonderlijk is, dat beseft Bormans ook goed genoeg.

Union blijft dromen van nieuwe prijzen

"We kunnen de dubbel winnen, hé", benadrukt hij. "Als enige club. Wie had zich dat vijf jaar geleden durven inbeelden? Het is met andere woorden menselijk dat media en tegenstanders anders naar ons kijken. Wij moeten daar geen energie in steken en enkel naar onszelf kijken."



"We begrijpen de context en het verandert ons leven niet. Mensen willen graag dat je snel de top bereikt, maar nadien willen ze dat je snel terug in elkaar stuikt en naar beneden valt. Zo werkt het nu eenmaal", besluit Bormans.