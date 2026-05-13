Nu laat Napoli hem zelf gaan: Romelu Lukaku keert gewoon terug naar België

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Romelu Lukaku lijkt stilaan richting een opvallende keuze te evolueren in zijn revalidatie. Met het WK als absolute prioriteit wordt zelfs een snelle terugkeer naar België opnieuw nadrukkelijk op tafel gelegd. Corriere dello Sport meldt dat nieuws.

Romelu Lukaku keert terug naar België

Ondertussen is er meer duidelijkheid over situatie van Romelu Lukaku. Het Laatste Nieuws meldt dat de Napoli-spits woensdag nog terugkeert naar België met één groot doel: zich klaarstomen voor het WK deze zomer. Het is een beslissing die werd genomen door alle betrokken partijen. Iedereen was het erover eens dat Lukaku beter in België verder revalideert.

Het blijft wel opvallend. Een tijdje geleden waren ze bij Napoli woest omdat Lukaku in België bleef terwijl de club hem terugriep. Nu laat de Italiaanse club hem zelf terug naar zijn geboorteland gaan. Op deze manier moet Lukaku zo fit mogelijk geraken voor het WK.

Romelu Lukaku heeft dit seizoen niet veel minuten gemaakt bij Napoli. Vanwege blessures stond hij in totaal slechts 64 minuten lang op het veld, over alle competities heen. Zeven keer mocht hij invallen terwijl hij zelfs een keertje beslissend kon zijn met een doelpunt.

Maar zijn revalidatie verloopt trager dan gehoopt, wat voor veel problemen heeft gezorgd. Lukaku besloot een tijdje geleden om in België te blijven tijdens de interlandbreak, terwijl de Italiaanse topclub graag had dat hij terugkwam. Maar Lukaku ging daar toen niet op in.

Uiteindelijk keerde hij terug, maar toen leek de band tussen de Rode Duivel en zijn club niet meer te herstellen. Enkele gesprekken met de coach en het bestuur later en de plooien zijn toch al iets gladder gestreken. Uiteindelijk maakt het voor dit seizoen ook niet zoveel meer uit, Napoli speelt nog slechts twee wedstrijden. Eentje op verplaatsing bij Pisa en eentje thuis tegen Udinese. De club is nog niet helemaal zeker van een plaats in de CL en moet dat in die duels afdwingen. 

WK-plan van Romelu Lukaku weegt almaar zwaarder door in dossier bij Napoli

Waarschijnlijk zonder Lukaku, zo meldt Corriere dello Sport. Het Italiaanse medium schrijft namelijk dat Lukaku al zou kunnen terugkeren naar België. Omdat er nog slechts twee wedstrijden op het programma staan en de Rode Duivel toch nog herstellende is, is een vroegere terugkeer naar België niet zo'n slecht idee.


De grootste factor hier is het WK. Lukaku wil absoluut topfit zijn om te schitteren op het Wereldkampioenschap met België. Het zou al het vierde WK worden voor 'Big Rom', wat een serieuze mijlpaal aanduidt. Daardoor lijkt de focus steeds minder op Napoli te liggen en steeds meer op een optimale fysieke voorbereiding richting juni.

Torino Torino 2-1 Sassuolo Sassuolo
Cagliari Cagliari 0-2 Udinese Udinese
Lazio Lazio 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Lecce Lecce 0-1 Juventus Juventus
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 Como Como
Cremonese Cremonese 3-0 Pisa Pisa
Fiorentina Fiorentina 0-0 Genoa Genoa
Parma Parma 2-3 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 2-3 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 2-3 Bologna Bologna

