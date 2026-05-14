Aernout Van Lindt
'Club Brugge gaat strijd aan met Genoa, Toulouse en Celtic voor opvolger Onyedika'
Club Brugge maakt werk van de toekomst stilaan. Deze zomer gaan mogelijk heel wat spelers Jan Breydel verlaten en dus is het tijd om ook nieuwe aanwinsten in huis te gaan halen. Daarbij worden diverse competities afgespeurd op zoek naar de nieuwe goudhaantjes.

Club Brugge houdt er - uiteraard - ernstig rekening mee dat Raphaël Onyedika komende zomer Jan Breydel zal verlaten. En dus moeten ze ook op die plaats er snel versterking gaan proberen bij te halen. Een profiel staat nu hoog aangeschreven.

Genoa, Toulouse en Club Brugge hebben zich volgens transfergoeroe Rudy Galetti onlangs in de strijd om Miguel Chaiwa gemengd en om nieuwe informatie gevraagd over hem. Ze komen zo bij de Schotse topclub Celtic op het lijstje van gegadigden.

Club Brugge gaat de stirjd aan met Genoa, Toulouse en Celtic Glasgow voor Miguel Chaiwa van Hibernian

Celtic blijft namelijk ook geïnteresseerd in de international uit Zambia, maar Hibernian – die hem sowieso graag wil behouden – geeft er mogelijk de voorkeur aan hem in het buitenland te verkopen in plaats van aan een Schotse rivaal.

Miguel Chaiwa kwam pas vorige zomer over van Young Boys Bern richting Hibernian voor 800.000 euro, maar zou nu dus al een veelvoud van dat bedrag kunnen/moeten opleveren als Hibs zou besluiten hem toch nog te verkopen.

Miljoenen op komst voor Hibernian voor Miguel Chaiwa?

De defensieve middenvelder zou volgens Transfermarkt ondertussen al een marktwaarde hebben van 1,2 miljoen euro, maar moet zeker meer kunnen opleveren - zeker als er verschillende teams op hem aan het azen zijn.

In de wetenschap dat Onyedika dertig miljoen of meer kan opleveren, kan Chaiwa voor een aardige duit worden aangekocht door Club Brugge - aan geld zal er geen gebrek zijn. En dan is de vraag of Hibernian kan of zal zwichten voor het geld. Dit seizoen speelde de verdedigende middenvelder over alle competities heen 32 wedstrijden en de Zambiaan was goed voor twee doelpunten in 2121 speelminuten voor zijn club.

