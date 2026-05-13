Club Brugge heeft méér dan de jackpot te pakken: 'PSG drukt door met niét te weigeren bod op Ordoñez'

Club Brugge maakt zich op voor de absolute jackpot. PSG bereidt een bod voor op Joel Ordoñez. En alle records gaan aan diggelen. De blauw-zwarte penningmeester wrijft zich alvast in de handen.

PSG toont al langer interesse in Joel Ordoñez. De Ecuadoriaanse verdediger is de voorbije seizoenen uitgegroeid tot sterkhouder in het Jan Breydelstadion én één van de beste verdedigers in de Jupiler Pro League.

De interesse is dan ook legio. Club Brugge weigerde tijdens de afgelopen wintermercato een bod tussen dertig en veertig miljoen euro - het exacte bedrag verschilt van bron tot bron - van Crystal Palace.

Juventus FC rekende zich al rijk, maar...

Maar dat is niet alles. Ook Galatasaray SK, Aston Villa, Newcastle United, Chelsea FC, Manchester United en Atlético Madrid hebben de voorbije weken al geïnformeerd naar de voorwaarden van Ordoñez. En dan vergeten we wellicht enkele geïnteresseerde clubs.

De voorbije dagen voerde Juventus FC dan weer de druk op. Of beter gezegd: het leek alsof De Oude Dame het voortouw nam in de strijd om Ordoñez. Niets is echter minder waar. De Franse media laten weten dat Club Brugge zich eerstdaags aan een formeel bod van PSG mag verwachten.

PSG bereidt een waanzinnig bod voor

De Franse grootmacht bereidt momenteel een bod van maar liefst 42 miljoen euro voor om de 22-jarige Ecuadoriaan binnen te hengelen. En PSG wil alles afronden voor de start van het WK.





PSG wil vermijden dat Ordoñez een dijk van het een WK speelt en dat de prijs op die manier stelselmatig wordt opgedreven. Daarnaast lijkt een bod in de grootorde van 42 miljoen euro ook voldoende om blauw-zwart te overtuigen.

Ordoñez verlengde in september zijn contract tot medio 2029, maar dat was vooral een kunstmatige ingreep. De 16-voudig Ecudoriaans international kreeg dan wel geen beloftes op papier, maar Dévy Rigaux liet hem wél duidelijk verstaan dat er zou meegewerkt worden als alle partijen er beter van worden.

En de verdediger zelf zal er evenzeer wel bij varen als hij naar Parijs trekt. Er ligt in het Parc des Princes een contract voor vijf seizoenen klaar. Ordoñez kan er drie miljoen per jaar verdienen. Zonder bonussen en andere premies welteverstaan.

